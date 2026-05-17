Hilfloses Falkenbaby in St. Michael entdeckt: Retter handeln sofort

Aufmerksame Anrainer reagierten in St. Michael sofort als sie ein verletztes Falkenbaby sahen und verständigten den Tierschutzverein Leoben. Nun hofft man, dass der Greifvogel bald wieder in die Freiheit zurückkehren kann.

Der junge Falke wurde von einer Familie entdeckt, die geistesgegenwärtig reagierte und den Tierschutzverein in Leoben kontaktierte.

Der junge Falke wurde von einer Familie entdeckt, die geistesgegenwärtig reagierte und den Tierschutzverein in Leoben kontaktierte.

Gegen 20 Uhr erreichte den Tierschutzverein Leoben ein Notruf aus der Hauptstraße in St. Michael. Dort war ein junger Falke entdeckt worden, der offenbar nicht mehr fliegen konnte. Die verständigte Familie reagierte laut Tierschutzverein rasch und sicherte das Tier noch vor dem Eintreffen der Helfer.

Tierfreunde handeln schnell

Der junge Greifvogel wurde anschließend beim Hornbach an die Einsatzkräfte übergeben. Von dort aus brachten ihn die Tierschützer direkt zu einer fachkundigen Notfallstelle. Dort wird der Falke nun betreut und wartet auf eine tierärztliche Untersuchung. Noch ist unklar, warum der junge Falke nicht mehr fliegen konnte. Besonders die Sorge vor einer möglichen Flügelverletzung steht im Raum. Der Tierschutzverein hofft nun, dass keine schwerwiegenden Verletzungen vorliegen und der Greifvogel schon bald wieder ausgewildert werden kann.

Viele Wildtiernotfälle in der Steiermark

Wie der Tierschutzverein Leoben berichtet, häufen sich derzeit die Einsätze rund um verletzte oder geschwächte Wildtiere. Gerade junge Tiere geraten im Frühjahr und Frühsommer immer wieder in Notlagen. Die Helfer appellieren deshalb an die Bevölkerung und ist allen Menschen mit Zivilcourage dankbar: „Momentan erreichen uns täglich sehr viele Wildtiernotfälle! Wir sind jedem dankbar, der nicht wegschaut und gegebenenfalls auch handelt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 10:02 Uhr aktualisiert