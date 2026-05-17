OGH-Urteil: Bombenattentäter muss keinen Unterhalt zahlen

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden: Ein wegen versuchten Mordes verurteilter Steirer muss während seiner lebenslangen Haft keinen Unterhalt an seine Ex-Frau zahlen, obwohl genau das laut Gericht eines seiner Motive war.

Der Fall sorgte bereits wegen der schweren Straftaten für großes Aufsehen. Nun beschäftigt er erneut die Gerichte: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass ein zu lebenslanger Haft verurteilter Steirer während seiner Haftzeit keinen Unterhalt an seine geschiedene Ehefrau zahlen muss. Dabei soll genau dieses Ziel laut Ermittlungen eines der Motive hinter den Taten gewesen sein.

Täter wegen Bombenanschlägen verurteilt

Der ehemalige IT-Techniker war im April 2025 unter anderem wegen mehrfacher Bombenanschläge und versuchten Mordes verurteilt worden, 5 Minuten hat berichtet. Laut Gericht richteten sich die Taten nicht nur gegen die Zeugen Jehovas, sondern standen auch im Zusammenhang mit einem jahrelangen Unterhaltsstreit mit seiner Ex-Frau. Das Geschworenengericht verhängte lebenslange Haft. Zusätzlich wurde der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Unterhaltsstreit ging bis vor den OGH

Trotz der Verurteilung setzte sich der Rechtsstreit um den Unterhalt fort. Die Ex-Frau argumentierte, der Mann habe ihr über Jahre sein tatsächliches Einkommen verschwiegen und sie habe daher Anspruch auf höhere Unterhaltszahlungen. Außerdem habe der Täter seine Inhaftierung bewusst herbeigeführt, um sich den Zahlungsverpflichtungen zu entziehen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Gegenseite verwies hingegen darauf, dass während einer lebenslangen Haft faktisch kein Einkommen erzielt werden könne.

OGH: Unterhaltsanspruch ruht während Haft

Der Oberste Gerichtshof gab letztlich dem verurteilten Mann recht. In der Entscheidung wird darauf verwiesen, dass der Unterhaltspflichtige aufgrund seiner lebenslangen Haft und der Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum keine realistische Möglichkeit habe, ein relevantes Einkommen zu erzielen. Eine gegenteilige Annahme wäre laut Gericht lediglich „Fiktion“. Auch vorhandenes Vermögen, das für Unterhaltszahlungen herangezogen werden könnte, sei nicht vorhanden. Besonders brisant: Laut Sachverständigen hatte der Täter selbst erklärt, dass die Inhaftierung für ihn die einzige Möglichkeit gewesen sei, den Unterhaltszahlungen zu entgehen. Für die rechtliche Bewertung spielte dieses Motiv laut OGH jedoch keine entscheidende Rolle. Ausschlaggebend sei ausschließlich die tatsächliche wirtschaftliche Situation während der Haft. Damit ruht der Unterhaltsanspruch der Ex-Frau weiterhin ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung.