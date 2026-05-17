Neue Pächter für einzigarte Berghütte in der Steiermark gesucht

Auf der Pretulalpe entsteht derzeit ein besonderes Projekt für die Steiermark: Das Roseggerhaus wird zur ersten inklusiven Schutzhütte des Landes umgebaut. Doch noch fehlt ein neues Pächter-Team für die modernisierte Hütte.

Hoch oben auf über 1.600 Metern wird derzeit an einem außergewöhnlichen Projekt gearbeitet. Das bekannte Roseggerhaus auf der Pretulalpe soll künftig als erste inklusive und barrierefreie Schutzhütte der Steiermark Gäste empfangen. Während die Umbauarbeiten bereits laufen, beschäftigt die Verantwortlichen derzeit vor allem eine Frage: Wer übernimmt künftig den Betrieb?

Große Investitionen in Barrierefreiheit

Damit die Hütte künftig für möglichst viele Menschen zugänglich wird, wird umfassend modernisiert. Geplant sind unter anderem ein Lift, barrierefreie Zugänge und Rampen. Besonders außergewöhnlich: Die Hütte soll trotz ihrer Lage mitten in den Bergen auch mit dem Auto erreichbar bleiben und damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität einen einfacheren Zugang ermöglichen. Für das Vorhaben werden rund 750.000 Euro in die Hand genommen.

Suche nach neuem Pächter läuft

Der bisherige Pächter hat sich bereits zurückgezogen. Nun suchen die Naturfreunde Steiermark intensiv nach einem neuen Betreiber oder Betreiber-Team. Die Verantwortlichen hoffen dabei auf Menschen mit Leidenschaft für Gastronomie, Natur und den Umgang mit Gästen. Die Suche nach Pächtern gestaltet sich allerdings zunehmend schwierig. Gerade im Bereich von Berghütten gebe es immer wieder Wechsel und kurzfristige Ausstiege. Viele würden den Aufwand unterschätzen, erklärt Naturfreunde-Vorsitzender Jürgen Dumpelnik, so aus einem Bericht des ORF. Der Betrieb einer Schutzhütte sei nicht nur romantisches Almleben, sondern bedeute vor allem viel Arbeit und Organisation.

Ehrenamt spielt große Rolle

Die Naturfreunde betreuen in der Steiermark insgesamt 23 Schutzhütten. Ein großer Teil der Arbeit wird dabei ehrenamtlich geleistet. Gerade deshalb gilt das Projekt auf der Pretulalpe auch als wichtiges Signal für die Zukunft des alpinen Tourismus und für mehr Barrierefreiheit im Freizeitbereich. Trotz aller Herausforderungen ist die Hoffnung groß, dass das Roseggerhaus nach der Sanierung zu einem besonderen Treffpunkt in den steirischen Bergen wird.