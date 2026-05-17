Singles suchen am Erdbeerfeld in der Steiermark die große Liebe

Erdbeeren pflücken und dabei vielleicht die große Liebe kennenlernen? Genau das soll Ende Mai in Wundschuh möglich werden. Ein Erdbeerfeld in der Steiermark lädt Singles zu einem außergewöhnlichen Kennenlern-Event ein.

Unter dem Motto „Körbe schnappen, Singles treffen und vielleicht die große Liebe pflücken“ wird das Erdbeerfeld Wundschuh am 29. Mai zur außergewöhnlichen Flirtzone.

Unter dem Motto „Körbe schnappen, Singles treffen und vielleicht die große Liebe pflücken“ wird das Erdbeerfeld Wundschuh am 29. Mai zur außergewöhnlichen Flirtzone.

Aus „mit ihr oder ihm ist gut Kirschen essen“ wird in der Steiermark jetzt vielleicht „mit ihr oder ihm ist gut Erdbeeren pflücken“: Statt klassischem Dating-Abend oder Speed-Dating setzt man beim „Erdbeer Single Pflücken“ auf ein lockeres Kennenlernen mitten am Erdbeerfeld. Unter dem Motto „Körbe schnappen, Singles treffen und vielleicht die große Liebe pflücken“ wird das Erdbeerfeld Wundschuh am 29. Mai zur außergewöhnlichen Flirtzone.

Singles sollen locker ins Gespräch kommen

Das Konzept dahinter ist bewusst einfach gehalten. Besucher können alleine, mit Freunden oder einfach spontan vorbeikommen. Während gemeinsam Erdbeeren gepflückt werden, soll ganz nebenbei die Möglichkeit entstehen, neue Kontakte zu knüpfen. Organisatoren hoffen dabei auf lockere Gespräche fernab klassischer Dating-Apps.

Event mitten im Grünen

Das Single-Event findet am Freitag, dem 29. Mai, von 19 bis 21 Uhr direkt am Erdbeerfeld Wundschuh statt. Besonders das entspannte Ambiente mitten im Grünen soll für eine ungezwungene Atmosphäre sorgen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, soll laut Veranstaltern ein Ersatztermin bekannt gegeben werden.