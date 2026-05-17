„Nicht leichtgefallen“: Beliebtes Gasthaus in der Steiermark sperrt zu

Für viele Gäste gehört das Gasthaus seit Jahrzehnten fix zur Region, jetzt endet eine Ära. Anfang Juni schließen sich beim „Harmonika Waldi“ in Hieflau nach 45 Jahren endgültig die Türen.

In einem beliebten Traditionsgasthaus in der Obersteiermark laufen derzeit die letzten Wochen des Betriebs. Das „Gasthaus zum Harmonika Waldi“ verabschiedet sich Anfang Juni in den Ruhestand. Die Nachfrage ist aktuell so groß wie selten zuvor. Wer jetzt noch einen Tisch bekommen möchte, braucht Glück, viele Termine sind bereits komplett ausgebucht.

Viele Gäste wollen noch einmal einkehren

Vor allem Stammgäste möchten die letzten Wochen nutzen, um noch einmal im bekannten Gasthaus einzukehren. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte sich der Betrieb direkt an der Eisenstraße zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische, Ausflügler und Genießer. Besonders die Wildwochen und Degustationsabende machten das Lokal weit über die Region hinaus bekannt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Aus kleiner Jausenstation wurde Kultlokal

Die Geschichte des Hauses reicht weit zurück. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude gastronomisch genutzt. In den 1960er-Jahren eröffneten die Eltern von Ewald Sturm dort eine kleine Jausenstation. 1982 übernahm Sturm schließlich den Betrieb und machte daraus das „Gasthaus zum Harmonika Waldi“. Der Name kam nicht zufällig zustande: Neben seiner Arbeit als Koch und Wirt war Sturm auch als Musiker bekannt und spielte regelmäßig Harmonika.

Sogar der Haribo-Chef war zu Gast

Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Lokal zu einer festen Größe in der Region. Laut Sturm gehörte sogar der langjährige Haribo-Chef Hans Riegel zu den Gästen. Besonders stolz ist der Wirt darauf, dass sein Gasthaus über viele Jahre hinweg ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Genießer geworden sei. Die Entscheidung aufzuhören sei ihm nicht leicht gefallen. Nach Jahrzehnten in der Gastronomie freue man sich zwar auf mehr Freizeit, gleichzeitig werde ihm vieles fehlen. Ganz ruhig wird es für den beliebten Wirt aber wohl trotzdem nicht werden. Künftig möchte er sich wieder stärker der Musik widmen, reisen und vor allem Zeit mit seiner Familie verbringen.