Reha Aflenz: Schon über 12.700 Überschriften gegen Schließung

Der Widerstand gegen die geplante Schließung des Rehazentrums Aflenz wird immer größer. Über 12.700 Menschen unterstützen die Petition für den Erhalt des Standorts. Gleichzeitig wächst die Kritik an der Pensionsversichungsanstalt.

Die Debatte rund um die Zukunft des Rehazentrums Aflenz spitzt sich weiter zu. Nachdem bereits im April tausende Menschen gegen die geplante Schließung mobil gemacht hatten, 5 Minuten hat berichtet, verzeichnet die Petition inzwischen mehr als 12.700 Unterstützer aus ganz Österreich. Besonders groß ist der Rückhalt weiterhin in der Steiermark.

Geplante Verlagerung sorgt für Kritik

Hintergrund der Proteste sind Pläne, zusätzliche Kapazitäten in St. Radegund zu schaffen und Teile der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen dorthin zu verlegen. Viele Menschen in der Region befürchten deshalb das Aus für den Standort Aflenz. Bereits zuvor hatte die mögliche Schließung große Sorgen ausgelöst, nicht nur bei Patienten, sondern auch bei Beschäftigten und Betrieben in der Region.

Rehazentrum wichtiger Arbeitgeber

Das Rehazentrum gilt mit rund 135 Mitarbeitern als einer der größten Arbeitgeber in Aflenz. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Geschäfte und Betriebe indirekt vom laufenden Betrieb der Einrichtung. Kritiker warnen deshalb vor massiven Folgen für die regionale Wirtschaft. Zusätzlich sorgt derzeit vor allem die ausbleibende Reaktion der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) für Unverständnis. Laut dem Personenkomitee rund um Sprecher Peter Redl seien mehrere Gesprächsangebote unbeantwortet geblieben. Auch auf politische Signale und die einstimmige Resolution des steirischen Landtags habe die PVA bislang nicht öffentlich reagiert.

„Menschen erwarten Transparenz“

Peter Redl kritisiert vor allem die fehlende Kommunikation. Gerade bei einem so wichtigen Gesundheits- und Arbeitsstandort erwarte sich die Bevölkerung Transparenz und Dialogbereitschaft. Viele Unterstützer hätten inzwischen das Gefühl, dass die Diskussion bewusst ausgesessen werde. Die Petition zum Erhalt des Standorts läuft noch bis Ende Mai. Die Initiatoren kündigen aber bereits weitere Aktionen an, um den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen.