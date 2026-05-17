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/ ©Montage: Thomas Kaiser & 5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber und das LKH Graz.
Der schwerverletzte Mann wurde ins Krankenhaus geflogen.
Friedberg/Stmk
17/05/2026
Ins Spital geflogen

Auto kracht auf A2 gegen Betonleitwand: Mann lebensbedrohlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Sonntagmittag auf der A2 bei Friedberg einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 86-jähriger Autofahrer krachte im Baustellenbereich gegen eine Betonleitwand und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Gegen 12.25 Uhr war ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Auto auf der Südautobahn (A2) in Richtung Kärnten unterwegs, als es im Baustellenbereich bei Straßenkilometer 96,0 zu einem schweren Unfall kam. Aus bislang unbekannter Ursache prallte das Fahrzeug gegen die Betonmittelleitwand.

Lenker im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 86-Jährigen aus dem schwer beschädigten Auto befreien. Anschließend wurde der Verletzte notfallmedizinisch versorgt. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Südautobahn in Fahrtrichtung Graz rund eine Stunde lang gesperrt werden. Dadurch kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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