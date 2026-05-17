Bis zu 21 Grad, später Wolken: Wetterumschwung in Sicht

Die neue Woche beginnt in der Steiermark zunächst freundlich. Viele Regionen dürfen sich am Montagvormittag über Sonnenschein freuen, ehe im Tagesverlauf mehr Wolken aufziehen. Die Temperaturen bleiben dabei angenehm mild.

Der Montag startet in weiten Teilen der Steiermark noch sonnig und ruhig. Besonders bis Mittag zeigt sich häufig die Sonne und sorgt vielerorts für einen freundlichen Beginn der neuen Woche, so laut GeoSphere. Erst im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung langsam zu.

Mehr Wolken im Bergland

Vor allem in den Bergen bilden sich laut Prognose zunehmend Quellwolken, wodurch der Sonnenschein zeitweise eingeschränkt wird. Mit größeren Regenmengen ist allerdings nicht zu rechnen. Nur vereinzelt könnte es am Nachmittag kurze gewittrige Schauer geben. Betroffen sein könnten laut Wetterprognose vor allem Regionen von den Gurktaler Alpen bis zur Koralpe. In den meisten Teilen der Steiermark dürfte es aber trocken bleiben. In den Morgenstunden starten viele Regionen noch frisch in den Tag. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf angenehme 17 bis 21 Grad an.