Ergo School Race feiert große Erfolge bei steirischer Meisterschaft

Am vergangenen Samstag standen in Kindberg die steirischen Landesmeisterschaften Berg am Programm. Mit dabei waren auch die Athletinnen und Athleten des Vereins Ergo School Race, die mit starken Leistungen überzeugten. Besonders erfolgreich verlief das Rennen für Hanna Selinger in der Klasse W U13 sowie Frieda Zeiringer in der Klasse W U15. Beide Fahrerinnen sicherten sich mit hervorragenden Leistungen den 1. Rang und dürfen sich somit steirische Landesmeisterinnen Berg nennen.

Erfolgreicher Auftritt von Ergo School Race bei den steirischen Landesmeisterschaften in Kindberg

Auch Marc Schwaiger zeigte in der Klasse Amateure eine starke Leistung und erreichte den ausgezeichneten 4. Rang. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten auf der sehr anspruchsvollen Strecke nicht nur mit den sportlichen Herausforderungen, sondern auch mit widrigen Wetterbedingungen und kühlen Temperaturen zu kämpfen. Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen bewiesen die Fahrerinnen und Fahrer des Vereins großen Einsatz, Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Der Verein Ergo School Race freut sich über die erfolgreichen Ergebnisse und blickt motiviert auf die kommenden Bewerbe und Aktivitäten. Interessierte Kinder und Jugendliche haben jederzeit die Möglichkeit, bei Ergo School Race sowie den Partnervereinen in das Training hineinzuschnuppern – egal ob Rennrad oder Mountainbike.