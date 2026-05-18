Wenn Grenzen am Berg fallen: Aktivurlaub für Menschen mit Behinderung

Seit zwei Jahrzehnten öffnet der Verein Freizeit-PSO Menschen mit Behinderung die Türen zur alpinen Bergwelt in der österreichischen Tourismusregion Schladming-Dachstein – im Winter auf der Skipiste und im Sommer auf Wanderwegen.

Was Vereinsgründerin Sabine Zach vor mittlerweile 20 Jahren nach einem Auslandsaufenthalt mit ersten Berührungspunkten im Behindertensport ins Leben rief, hat sich zu einer etablierten Initiative entwickelt, die weit über die Region hinauswirkt – für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für ihre Familien und für den Tourismus in Schladming-Dachstein.

Selbstbestimmung und Gemeinschaft

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeuten die Angebote von Freizeit-PSO (steht für “Para-Special Outdoorsports”) weit mehr als einen Urlaub in den Bergen. Im Winter steht adaptives Skitraining im Mittelpunkt – im Sitzski oder stehend, individuell begleitet und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. Im Sommer eröffnen speziell konzipierte Wanderwochen und barrierefreie Outdoor-Aktivitäten wie Wassersport, Flying Fox oder ein meditatives Klangschalenerlebnis weitere Zugänge zur Bergwelt. Der Fokus liegt dabei stets auf Selbstbestimmung und Gemeinschaft. Das übergeordnete Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen soll echte Teilhabe an Sport, Natur und sozialem Miteinander ermöglicht werden.

Wachsende Bedeutung für den Tourismus in der Region

Freizeit-PSO ist längst ein messbarer Faktor für den Tourismus in der Region Schladming-Dachstein. Zahlreiche Familien reisen gezielt wegen des Angebots an, kehren oft über viele Jahre hinweg zurück und bringen weitere Gäste mit. Dieser Kreislauf stärkt die Bindung an die Destination nachhaltig. Für Schladming-Dachstein bedeutet der Verein somit einen sozialen und einen touristischen Mehrwert.

©Freizeit-PSO, Lisa Marie-Reiter Im Winter steht adaptives Skitraining im Mittelpunkt – im Sitzski oder stehend, individuell begleitet und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.

“Inklusion ist ein konkreter Anspruch an unsere Destination”

„Freizeit-PSO steht für das, was wir als Region verkörpern wollen: ein offenes und zugängliches Urlaubserlebnis für alle Menschen. Wir sind stolz darauf, dieses Projekt seit Jahren partnerschaftlich zu begleiten, und gratulieren herzlich zum Jubiläum“, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein. Vorsitzender Andreas Keinprecht ergänzt: „Inklusion ist für uns kein Schlagwort, sondern ein konkreter Anspruch an unsere Destination. Freizeit-PSO zeigt seit 20 Jahren eindrucksvoll, wie barrierefreier Bergsport gelingen kann – und bereichert damit unsere Region auf eine Weise, die weit über den Tourismus hinausgeht.“

Verlässliche Partner als Grundlage des Erfolgs

Ein Angebot in diesem Umfang wäre ohne langjährige und verlässliche Kooperationen nicht realisierbar. Vereinsgründerin und Geschäftsführerin Sabine Zach betont: „Neben dem TVB sind besonders hervorzuheben: die Gemeinde Schladming, der Schwaigerhof, Ski Lenz, die Skischule Hopl sowie die Planai-Hochwurzen-Bahnen. Sie unterstützen Freizeit-PSO seit vielen Jahren durch Infrastruktur, Material und Zusammenarbeit vor Ort. Diese Partnerschaften bilden das Fundament, auf dem barrierefreier Bergsport in dieser Form möglich wird.“ Eine breite finanzielle Unterstützung von Freizeit-PSO trägt dazu bei, bestehende Angebote und Ausrüstungen langfristig zu sichern und neue Perspektiven zu ermöglichen. Alle Informationen zu Unterstützungs- und Spendenmöglichkeiten sind online auf www.freizeit-pso.at verfügbar.