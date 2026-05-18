Dreiste Masche: Ertappte Einbrecherin hatte seltsame Ausrede parat

Am Freitagnachmittag, 15. Mai 2026, konnten zwei tatverdächtige Frauen nach versuchten Einschleichdiebstählen in Feldbach und Jennersdorf festgenommen und mehrere Straftaten geklärt werden.

Unter dem Vorwand, für eine schwangere Angehörige dringend ein Glas Wasser zu benötigen, versuchte sie offensichtlich Zugang zum Wohnhaus zu erlangen.

Unter dem Vorwand, für eine schwangere Angehörige dringend ein Glas Wasser zu benötigen, versuchte sie offensichtlich Zugang zum Wohnhaus zu erlangen.

Gegen 15 Uhr wurden zwei ungarische Staatsbürgerinnen im Alter von 19 und 39 Jahren nach einem versuchten Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus im Bezirk Feldbach (Südoststeiermark) von Beamten der Polizeiinspektion Feldbach festgenommen.

Einbrecher benötigte „nur ein Glas Wasser“

Die 39-Jährige hatte sich offenbar durch eine unversperrte Eingangstüre Zutritt zum Wohnhaus verschafft und wurde von der Bewohnerin im Wohnzimmer betreten. Unter dem Vorwand, für eine schwangere Angehörige dringend ein Glas Wasser zu benötigen, versuchte sie offensichtlich Zugang zum Wohnhaus zu erlangen. Die zweite Verdächtige hielt sich währenddessen vor dem Haus auf.

Einschleichdiebstähle geklärt: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnten den beiden Beschuldigten ein weiterer versuchter Einschleichdiebstahl in unmittelbarer Nähe des Tatortes sowie ein gleichgelagerter Vorfall vom 12. Mai 2026 im Bezirk Jennersdorf zugeordnet werden. Die beiden einschlägig vorbestraften Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.