Opfer wahllos attackiert: Neun Jugendliche ausgeforscht

Nach mehreren teils brutalen Angriffen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat die Polizei eine Gruppe von neun Jugendlichen ausgeforscht. Die 16- bis 18-Jährigen sollen Personen gezielt provoziert, attackiert und verletzt haben.

Die ersten Vorfälle ereigneten sich laut Landespolizeidirektion Steiermark in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2025 vor einem Tanzlokal in St. Marein im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). Mehrere Personen seien dabei „ohne ersichtlichen Grund“ angegriffen und teils schwer verletzt worden. Die Täter sollen ihre Opfer mit Fäusten geschlagen und auch auf am Boden liegende Personen eingetreten haben. In den darauffolgenden Wochenenden kam es laut Polizei zu weiteren ähnlichen Vorfällen. Besonders schwer wurde ein Opfer in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2025 vor einem Café in St. Marein verletzt. Die Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Verabredung über soziale Medien

Wie die Ermittler berichten, sollen sich die Jugendlichen teils über Messenger-Dienste und soziale Medien zu den Taten verabredet haben. Neben den Gewaltdelikten werden ihnen auch mehrere Sachbeschädigungen vorgeworfen. Insgesamt konnten im Zuge der Ermittlungen 14 Straftaten geklärt werden. Darunter befinden sich sechs schwere Körperverletzungen, eine absichtlich schwere Körperverletzung, zwei Körperverletzungen, eine Nötigung, drei Sachbeschädigungen sowie eine falsche Beweisaussage vor der Kriminalpolizei.

Videos und Zeugen führten zu Verdächtigen

Die Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal startete unmittelbar nach den Vorfällen umfangreiche Ermittlungen. Bereits nach dem letzten Angriff konnten erste Tatverdächtige ausgeforscht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sicherten die Beamten Videoaufnahmen aus Lokalen sowie von Mobiltelefonen und befragten zahlreiche Zeugen. Schließlich konnten alle neun Tatverdächtigen identifiziert und die einzelnen Straftaten zugeordnet werden.

Ermittlungen abgeschlossen

Die Ermittlungen liefen bis April 2026. Laut Polizei zeigten sich die jugendlichen Beschuldigten bei den Einvernahmen „weitgehend geständig“. Ein konkretes Motiv für die Angriffe konnte nicht festgestellt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die Opfer wahllos ausgewählt und ohne ersichtlichen Grund attackiert worden sein. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilte außerdem mit, dass die Jugendlichen seither nicht mehr wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen seien.