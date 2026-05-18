67 steirische Unteroffiziere offiziell in Korps aufgenommen

67 Unteroffiziere aus der Steiermark sind von der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark offiziell in das Korps aufgenommen worden. Im Rahmen des „Tags der Führungskräfte“ wurden ihre Leistungen gewürdigt.

Die neuen Unteroffiziere wurden im Rahmen des „Tags der Führungskräfte“ offiziell in das Korps aufgenommen.

Die neuen Unteroffiziere wurden im Rahmen des „Tags der Führungskräfte“ offiziell in das Korps aufgenommen.

Die neuen Unteroffiziere erhielten vom Präsidenten der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark, Andreas Matausch, per Handschlag eine besondere Münze überreicht. Damit werde dem Nachwuchs symbolisch das Leitbild des Korps in die Hände gelegt.

Verantwortung im In- und Ausland

Unteroffiziere übernehmen im Bundesheer wichtige Aufgaben. Sie sind Ausbilder und Kommandanten und tragen bei Einsätzen im In- und Ausland Verantwortung. Genau diese Leistungen wurden beim „Tag der Führungskräfte“ besonders hervorgehoben. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sowie Militärkommandant Heinz Zöllner würdigten die Arbeit und den Einsatz der neuen Führungskräfte des Bundesheeres.

Erfolgreiche Ausbildung abgeschlossen

Die Vorstellung der Unteroffiziere beim Landeshauptmann und Militärkommandanten geht auf eine Initiative der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark zurück. Voraussetzung dafür ist die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung an der Heeresunteroffiziersakademie. Mit der Aufnahme in das Korps übernehmen die 67 neuen Unteroffiziere künftig Verantwortung innerhalb des Bundesheeres und bei Einsätzen im In- und Ausland.