Alle Achtung-Frontsänger plötzlich als Bademeister unterwegs

Alle Achtung-Frontsänger Christian Stani tauschte in Loipersdorf das Mikro gegen Dienstkleidung: einen Tag lang half er als Bademeister, an der Kassa, bei der Kinderanimation und an der Poolbar mit.

Vom Mikrofon direkt an die Poolbar: Musiker Christian Stani von der Band „Alle Achtung“ hat für einen Tag den Arbeitsalltag im Thermenresort Loipersdorf kennengelernt – inklusive Bademeister-Aufgaben, Kinderanimation und Cocktail-Mixen. Dabei wurde schnell klar: Ein Thermenjob ist deutlich mehr als nur entspannt im Bademantel herumstehen. Schon nach einer kurzen Einschulung ging es für Stani quer durch die Therme. Gäste begrüßen, Chipuhren verteilen, gemeinsam mit Maskottchen Otto Kinder bespaßen oder Rutschreifen aufblasen – langweilig wurde es dabei definitiv nicht. Besonders im Fun Park packte der Musiker als Bademeister mit an und sorgte sogar für trockene Böden und Sicherheit im Badebereich.

Vom Mikro zur Poolbar

Später wechselte Stani dann hinter die Poolbar. Dort servierte er Getränke, darunter auch einen eigenen „Stani-Spritz“. Zwischendurch blieb aber noch Zeit für Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thermenresorts. Genau diese Begegnungen hätten den Tag besonders gemacht. „Nach einem Tag Mitarbeit im Thermenresort weiß ich: Die Leute dort sind eigentlich Leistungssportler im Bademantel. Ein tolles Team, tolle Menschen!“, zog Stani nach seinem Arbeitseinsatz Bilanz.

©Thermenresort Loipersdorf | Zwischen Poolbar, Kinderanimation und Rutschreifen: Christian Stani packte einen Tag lang in der Therme mit an.

„Oft sieht man dabei gar nicht, wie viele Menschen täglich dafür sorgen, dass alles funktioniert“

Hinter den entspannten Thermenmomenten steckt laut Thermenresort ein großes Team aus der Region. Mehr als die Hälfte der rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnt weniger als zehn Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt. Viele stammen direkt aus Bad Loipersdorf, Fürstenfeld, Jennersdorf oder Unterlamm. Thermen-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini erklärt: „Viele Gäste erleben bei uns einen entspannten Urlaubstag – oft sieht man dabei gar nicht, wie viele engagierte Menschen täglich dafür sorgen, dass alles funktioniert. Gemeinsam mit Stani wollten wir genau das einmal erlebbar machen.“

Warm-up für besonderes Duell

Ganz zufällig kam Stanis Arbeitstag übrigens nicht zustande. Der Einsatz diente gleichzeitig als Vorbereitung für die zweite Runde von „Stani vs. Loipersdorf“. Bereits im Vorjahr trat der Musiker im Freibereich der Therme in verschiedenen Challenges gegen Badegäste an und gewann am Ende sogar das Duell. Am 5. Juni geht das Event nun in die nächste Runde. Besucherinnen und Besucher können dabei wieder live mitfiebern oder sogar selbst bei den Bewerben antreten. Für angemeldete Teilnehmer ist der Eintritt an diesem Tag kostenlos.