Entbürokratisierungsgipfel: Mehr Digitalisierung in der Steiermark gefordert

Beim Entbürokratisierungsgipfel in Graz forderte die Steiermark vom Bund schnellere Verfahren, weniger Hürden und mehr Digitalisierung. Dafür wurde ein Forderungskatalog mit neun konkreten Punkten übergeben.

Zu viele Formulare, lange Verfahren und komplizierte Regeln: Beim Entbürokratisierungsgipfel im Grazer Landhaus haben Vertreter der steirischen Standortpartnerschaft jetzt mehr Tempo beim Bürokratieabbau gefordert. Gemeinsam mit Staatssekretär Sepp Schellhorn wurde über konkrete Erleichterungen für Betriebe gesprochen. Dabei übergaben die Standortpartner dem Bund einen Forderungskatalog mit insgesamt neun Punkten. Ziel sei es, Verfahren zu beschleunigen, Abläufe zu vereinfachen und die Digitalisierung voranzutreiben.

„Unsere Betriebe verlieren zu viel Zeit“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) machte beim Gipfel klar, worum es aus Sicht der Steiermark geht: „Beim Bürokratieabbau braucht es mehr Tempo. Unsere Betriebe verlieren zu viel Zeit durch komplizierte Verfahren und unnötige Hürden.“ Konkret setzt die Steiermark laut Khom auf drei Schwerpunkte: „beschleunigen, verschlanken und digitalisieren“. Gleichzeitig sprach sie sich gegen sogenanntes „Gold-Plating“ aus – also zusätzliche nationale Regeln, die über EU-Vorgaben hinausgehen. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) sieht dringenden Handlungsbedarf: „Unternehmen brauchen Tempo statt Verzögerung und Freiheit statt Hürden. Wir wollen in der Steiermark eine Vorreiterrolle einnehmen und den Staat verschlanken, denn weniger Staat ist mehr Unternehmertum.“

©Land Steiermark/Laimer Staatssekretär Sepp Schellhorn, Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom beim Entbürokratisierungsgipfel im Grazer Landhaus. ©Land Steiermark/Laimer Staatssekretär Sepp Schellhorn, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (v.l.).

Verfahren sollen einfacher werden

Zu den Forderungen zählen unter anderem schnellere UVP-Verfahren, ein österreichweiter „digitaler Akt“ für Anlageverfahren sowie gebündelte Zuständigkeiten nach dem Prinzip eines One-Stop-Shops. Auch der Austausch von Verwaltungsdaten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden soll erleichtert werden. Darüber hinaus fordert die Steiermark Vereinfachungen bei Gebühren sowie weniger Informationspflichten im Nachhaltigkeitsbereich.

„Mehr Wachstum“

Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) betonte beim Treffen, dass auf Bundesebene bereits Maßnahmen umgesetzt würden. „Wir sind uns einig, dass wir gemeinsam am Abbau bürokratischer Hürden arbeiten müssen“, so Schellhorn. Ziel der Bundesregierung sei es, „für weniger Bürokratie und damit mehr Wachstum zu sorgen“. An dem Gipfel im Grazer Landhaus nahmen neben mehreren Regierungsmitgliedern auch Vertreter von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, ÖGB und Landwirtschaftskammer teil.