Reh blieb mit Schnauze im Zaun stecken
Ein Reh geriet am Montagmorgen in Gschmaier in eine missliche Lage: Das Tier hatte sich mit seiner Schnauze in einem Zaun verfangen. Die Feuerwehr konnte das Reh schonend befreien.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Für die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz begann der Montagmorgen, dem 18. Mai, mit einem tierischen Einsatz: In Gschmaier hatte sich ein Reh mit seiner Schnauze in einem Zaun verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.05 Uhr alarmiert. Vor Ort zeigte sich schnell, dass das Tier in einer misslichen Lage feststeckte. Für das Reh ging es plötzlich weder vor noch zurück. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Tier schonend aus dem Zaun befreit werden. Dabei achteten die Einsatzkräfte darauf, das Reh möglichst stressfrei zu retten. Nach der Befreiung ging die Geschichte glimpflich aus: Das Reh lief unverletzt wieder davon.