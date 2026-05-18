Reh blieb mit Schnauze im Zaun stecken

Für die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz begann der Montagmorgen, dem 18. Mai, mit einem tierischen Einsatz: In Gschmaier hatte sich ein Reh mit seiner Schnauze in einem Zaun verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.05 Uhr alarmiert. Vor Ort zeigte sich schnell, dass das Tier in einer misslichen Lage feststeckte. Für das Reh ging es plötzlich weder vor noch zurück. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Tier schonend aus dem Zaun befreit werden. Dabei achteten die Einsatzkräfte darauf, das Reh möglichst stressfrei zu retten. Nach der Befreiung ging die Geschichte glimpflich aus: Das Reh lief unverletzt wieder davon.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz Nach der Rettung lief das Reh unverletzt wieder davon.