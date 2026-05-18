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/ ©Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz bei einem Einsatz.
Die Feuerwehr Markt Ilz konnte das Reh schonend aus dem Zaun befreien.
Ilz
18/05/2026
Tierischer Einsatz

Reh blieb mit Schnauze im Zaun stecken

Ein Reh geriet am Montagmorgen in Gschmaier in eine missliche Lage: Das Tier hatte sich mit seiner Schnauze in einem Zaun verfangen. Die Feuerwehr konnte das Reh schonend befreien.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Für die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz begann der Montagmorgen, dem 18. Mai, mit einem tierischen Einsatz: In Gschmaier hatte sich ein Reh mit seiner Schnauze in einem Zaun verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.05 Uhr alarmiert. Vor Ort zeigte sich schnell, dass das Tier in einer misslichen Lage feststeckte. Für das Reh ging es plötzlich weder vor noch zurück. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Tier schonend aus dem Zaun befreit werden. Dabei achteten die Einsatzkräfte darauf, das Reh möglichst stressfrei zu retten. Nach der Befreiung ging die Geschichte glimpflich aus: Das Reh lief unverletzt wieder davon.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz
Nach der Rettung lief das Reh unverletzt wieder davon.
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