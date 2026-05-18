Grazer (35) bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Groß St. Florian im Bezirk Deutschlandsberg ist am Montagvormittag ein 35-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Grazer musste nach dem Unfall ins UKH Graz eingeliefert werden.

Der Mann war gemeinsam mit einer Grazer Reinigungsfirma bei einem Einfamilienhaus mit der Reinigung eines Glasdaches beschäftigt. Laut derzeitigen Ermittlungen dürfte der 35-Jährige gegen 10.30 Uhr ohne Fremdverschulden von einer viersprossigen Leiter gestürzt sein. Beim Sturz kam der Mann laut Polizei unglücklich am Boden auf und zog sich schwere Verletzungen am linken Unterschenkel zu. Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt übernahmen die medizinische Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Verletzte ins UKH Graz gebracht. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.