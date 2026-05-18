Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadtfeuerwehr Weiz
Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Weiz bei einem Einsatz.
Die Stadtfeuerwehr Weiz sicherte nach dem Unfall zwischen LKW und Auto die Unfallstelle ab.
Weiz
18/05/2026
Montagnachmittag

LKW und Auto krachten zusammen: Eine Person verletzt

In Mortantsch im Bezirk Weiz kollidierten am Montagnachmittag ein LKW und ein Auto. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel binden und die Straße räumen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

In Mortantsch im Bezirk Weiz ist es am Montagnachmittag, dem 18. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde gegen 15.30 Uhr zum Einsatz in den Zattachweg alarmiert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr das Rote Kreuz bei der Versorgung der verletzten Person.

Straße musste freigemacht werden

Durch den Unfall traten auch Betriebsmittel aus, die von den Einsatzkräften gebunden werden mussten. Anschließend wurde die Fahrbahn von den Unfallfahrzeugen und Trümmerteilen befreit. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rotes Kreuz und ein Abschleppdienst im Einsatz. Insgesamt waren 24 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete gegen 16.41 Uhr.

Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Weiz bei einem Einsatz.
©Stadtfeuerwehr Weiz |
Neben Feuerwehr und Rettung stand auch die Polizei bei dem Verkehrsunfall in Mortantsch im Einsatz.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: