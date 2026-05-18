LKW und Auto krachten zusammen: Eine Person verletzt

In Mortantsch im Bezirk Weiz kollidierten am Montagnachmittag ein LKW und ein Auto. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel binden und die Straße räumen.

In Mortantsch im Bezirk Weiz ist es am Montagnachmittag, dem 18. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde gegen 15.30 Uhr zum Einsatz in den Zattachweg alarmiert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr das Rote Kreuz bei der Versorgung der verletzten Person.

Straße musste freigemacht werden

Durch den Unfall traten auch Betriebsmittel aus, die von den Einsatzkräften gebunden werden mussten. Anschließend wurde die Fahrbahn von den Unfallfahrzeugen und Trümmerteilen befreit. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rotes Kreuz und ein Abschleppdienst im Einsatz. Insgesamt waren 24 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete gegen 16.41 Uhr.