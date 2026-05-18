Kalb machte es sich in Wassertränke gemütlich

Mit einem eher ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach am Montagnachmittag, dem 18. Mai, zu tun: Im Ortsteil Ilgenberg steckte ein Kalb plötzlich in einer Wassertränke fest und sorgte damit für einen Sirenenalarm. Gegen 14.47 Uhr wurde die Feuerwehr zur Tierrettung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Kalb die Sache allerdings schon selbst in die Hufe genommen: Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Tier eigenständig aus der misslichen Lage befreien. Wie genau das Kalb in der Wassertränke landete, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Für das Tier dürfte der unfreiwillige „Wellness-Stopp“ deutlich weniger entspannend gewesen sein als gedacht.

©Freiwillige Feuerwehr Donnersbach Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Kalb selbst aus der misslichen Lage befreien.