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/ ©Freiwillige Feuerwehr Donnersbach
Foto auf 5min.at zeigt eine Kuh in einen Wassertrog.
Das Kalb steckte im Ortsteil Ilgenberg in einer Wassertränke fest und sorgte für einen tierischen Feuerwehreinsatz.
Donnersbach
18/05/2026
"Kuhiose" Rettung

Kalb machte es sich in Wassertränke gemütlich

Ein Kalb sorgte am Montag in Ilgenberg für einen tierischen Feuerwehreinsatz: Das Tier steckte in einer Wassertränke fest. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, befreite sich das Kalb aber kurzerhand selbst.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Mit einem eher ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach am Montagnachmittag, dem 18. Mai, zu tun: Im Ortsteil Ilgenberg steckte ein Kalb plötzlich in einer Wassertränke fest und sorgte damit für einen Sirenenalarm. Gegen 14.47 Uhr wurde die Feuerwehr zur Tierrettung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Kalb die Sache allerdings schon selbst in die Hufe genommen: Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Tier eigenständig aus der misslichen Lage befreien. Wie genau das Kalb in der Wassertränke landete, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Für das Tier dürfte der unfreiwillige „Wellness-Stopp“ deutlich weniger entspannend gewesen sein als gedacht.

Foto auf 5min.at zeigt eine Kuh in einen Wassertrog.
©Freiwillige Feuerwehr Donnersbach
Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Kalb selbst aus der misslichen Lage befreien.
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