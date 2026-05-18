/ ©5 Minuten
Sonne, Schauer und Gewitter am Dienstag in der Steiermark
Der Dienstag startet in der Steiermark noch bewölkt. Im Tagesverlauf zeigt sich die Sonne, später folgen regional Schauer und Gewitter.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Dienstag, dem 19. Mai, zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Die Wolken lockern im Laufe des Vormittags auf und lassen der Sonne etwas Platz“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag entstehen vor allem in der Obersteiermark und generell im Bergland einige Regenschauer, teils auch Gewitter. Später sind auch im Südosten einzelne Gewitter möglich, regional kann es dort aber trocken bleiben. In der Nähe der Schauer frischt der Wind zeitweise böig auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 4 und 10 Grad, am Nachmittag werden 15 bis 22 Grad erreicht.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes