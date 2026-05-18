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Foto auf 5min.at zeigt Regenwolken über Graz
Nach Wolken am Vormittag entstehen am Nachmittag regional Schauer und Gewitter.
Steiermark
18/05/2026
Prognose

Sonne, Schauer und Gewitter am Dienstag in der Steiermark

Der Dienstag startet in der Steiermark noch bewölkt. Im Tagesverlauf zeigt sich die Sonne, später folgen regional Schauer und Gewitter.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Am Dienstag, dem 19. Mai, zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Die Wolken lockern im Laufe des Vormittags auf und lassen der Sonne etwas Platz“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag entstehen vor allem in der Obersteiermark und generell im Bergland einige Regenschauer, teils auch Gewitter. Später sind auch im Südosten einzelne Gewitter möglich, regional kann es dort aber trocken bleiben. In der Nähe der Schauer frischt der Wind zeitweise böig auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 4 und 10 Grad, am Nachmittag werden 15 bis 22 Grad erreicht.

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