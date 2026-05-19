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/ ©Stadtfeuerwehr Weiz
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Verkehrsunfall.
Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Weiz rückten am Montag zu einem Unfall aus.
Weiz
19/05/2026
Crash

Lkw und Wagen kollidieren: Person bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw hat am Montagnachmittag in Mortantsch (Steiermark) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Person wurde verletzt, die Stadtfeuerwehr Weiz stand mit 24 Kräften im Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Am 18. Mai 2026 wurde die Stadtfeuerwehr Stadtfeuerwehr Weiz um 15.30 Uhr per Sammelruf zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Der Unfall ereignete sich im Bereich Zattachweg in Mortantsch. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits das Rote Kreuz vor Ort und versorgte die verletzte Person.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Verkehrsunfall.
©Stadtfeuerwehr Weiz
Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde Montagnachmittag…
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Verkehrsunfall.
©Stadtfeuerwehr Weiz
…zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Feuerwehr übernahm Aufräumarbeiten

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und errichtete einen Brandschutz. Zusätzlich unterstützten die Einsatzkräfte das Rote Kreuz bei den Maßnahmen vor Ort. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden, ehe die Fahrbahn von Fahrzeugteilen und Verschmutzungen freigemacht wurde. Die Stadtfeuerwehr Weiz stand mit insgesamt 24 Mitgliedern und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, das Rote Kreuz und ein Abschleppdienst im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 16.41 Uhr beendet werden.

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