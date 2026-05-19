Zwei Arbeiter in der Steiermark unter Holzstapel verschüttet

Bei einem Forstunfall am Emberg in Kapfenberg (Steiermark) sind am Montagabend zwei Arbeiter unter Baumstämmen verschüttet worden. Die Feuerwehr konnte beide Personen mithilfe von Hebekissen befreien. Hauptteil.

Zu einem Forstunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg in den Abendstunden am Emberg alarmiert. Zwei Arbeiter waren bei Arbeiten im Wald unter mehrere Baumstämme geraten und in der Folge verschüttet worden. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und setzten anschließend hydraulische Hebekissen ein, um die schweren Holzstämme anzuheben. So konnten beide Personen rasch aus ihrer misslichen Lage befreit werden.