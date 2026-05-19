Nach Eisheiligen: In der Steiermark steigen Temperaturen jetzt deutlich

In der Steiermark wird es in den kommenden Tagen spürbar wärmer. Die Temperaturen steigen Schritt für Schritt Richtung frühsommerliche Werte und erreichen teils über 25 Grad..

In der Steiermark steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen deutlich an. Während sich Richtung Freitag zunehmend sonnige Bedingungen durchsetzen, bleibt die Wetterentwicklung rund um das Pfingstwochenende noch unsicher.

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Wechselhaftes Wetter am Donnerstag

Laut Prognose der GeoSphere Austria sorgt am Donnerstag zunächst eine nördliche Höhenströmung für unterschiedliche Wetterbedingungen im Land. „Am Vormittag zieht ein Wolkenband einer Warmfront durch“, heißt es in der Einschätzung der Meteorologen. Danach kann es zwar kurzzeitig auflockern, doch besonders in der nördlichen Obersteiermark und im Bereich der Koralpe sind am Nachmittag einzelne gewittrige Schauer möglich. Auch auffrischender Wind begleitet diese Entwicklung. Die Temperaturen liegen dabei zwischen etwa 16 Grad im Ausseerland und bis zu knapp 25 Grad in Bad Radkersburg. Die Frühtemperaturen bewegen sich im Bereich von 7 bis 13 Grad.

Freitag bringt deutlich mehr Sonne

Am Freitag setzt sich dann zunehmend freundliches Wetter durch. Die Meteorologen der GeoSphere Austria beschreiben den Tagesstart als „strahlend sonnig“. Im Laufe des Tages ziehen zwar einzelne Wolkenfelder durch, insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken und warm. Die Höchstwerte steigen auf etwa 22 bis 26 Grad. Zusätzlich kann der Nordwind im Osten der Steiermark zeitweise noch lebhaft sein, sonst flaut er weitgehend ab. Auch die Unwetterzentrale bestätigt diesen Trend. Meteorologe Nikolas Zimmermann spricht von einem „überwiegend sonnigen Wetter“ am Freitag. Nur im Nordosten bestehe am Nachmittag noch eine geringe Schauerneigung. Die Temperaturen würden sich meist zwischen 18 und 24 Grad bewegen, im Drautal auch bis zu 25 Grad.

Pfingstwochenende bleibt noch unsicher

Deutlich zurückhaltender fällt der Blick auf das Pfingstwochenende aus. Laut Unwetterzentrale ist die Entwicklung derzeit noch offen. „Die Prognose für das Pfingstwochenende ist noch unsicher“, so Zimmermann. Ein Teil der Wettermodelle deutet auf anhaltenden Hochdruckeinfluss mit stabilem, sonnigem Wetter hin. Andere Berechnungen sehen hingegen die Entwicklung eines Höhentiefs, das über Mitteleuropa für unbeständiges Wetter sorgen könnte. Welche Variante sich durchsetzt, ist derzeit noch unklar.

Fazit: Frühsommerliche Wärme, aber noch Fragezeichen

Fest steht: Die Temperaturen steigen in der Steiermark spürbar an und erreichen bereits frühsommerliche Werte. Besonders der Freitag verspricht viel Sonne und angenehme Wärme. Für das Pfingstwochenende bleibt die Wetterentwicklung jedoch noch abzuwarten – hier entscheidet sich in den kommenden Tagen, ob sich stabiles Hochdruckwetter oder eine wechselhafte Phase durchsetzt.