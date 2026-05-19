„Immer wieder vertröstet“: Steirerin wartete monatelang auf ihr Geld

Nach der einvernehmlichen Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses wartete eine Steirerin monatelang auf ihr letztes Gehalt und offene Sonderzahlungen. Erst durch das Einschreiten der Arbeiterkammer erhielt sie ihr Geld.

Eine Steirerin beendete ihre Tätigkeit als Projektmitarbeiterin im Rahmen einer einvernehmlichen Auflösung. Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses hätte sie noch Anspruch auf ihr letztes Gehalt sowie ausstehende Sonderzahlungen gehabt. Doch die Auszahlung blieb aus. Laut der Betroffenen wurde sie bei Nachfragen vom Unternehmen immer wieder vertröstet. Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme erfolgte über Monate hinweg keine Zahlung.

Nach fünf Monaten suchte sich Steirerin Unterstützung

Nachdem auch nach rund fünf Monaten weiterhin kein Geld eingelangt war, suchte die Frau Unterstützung bei der Arbeiterkammer Steiermark. Diese intervenierte daraufhin bei der Firma und machte die offenen Ansprüche geltend. Durch das Einschreiten der AK konnte die Arbeitnehmerin ihre offenen Forderungen schließlich doch noch erhalten. Insgesamt wurden ihr laut Arbeiterkammer rund 4.200 Euro nachbezahlt. Die AK weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Arbeitnehmer ihre Ansprüche frühzeitig prüfen lassen sollten, wenn es bei ausstehenden Zahlungen zu Problemen kommt.