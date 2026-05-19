1.025 Schweinebetriebe in der Steiermark angezeigt

Mit einer groß angelegten Anzeigenaktion sorgt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) für Aufsehen: Insgesamt 1025 Schweinebetriebe in der Steiermark wurden angezeigt. Der Vorwurf: Die Betriebe würden Schweinen keinen „physisch angenehmen Liegebereich“ bieten, wie es seit Juli 2022 gesetzlich vorgeschrieben ist. Besonders betroffen sind laut VGT die Bezirke Südoststeiermark mit 381 Anzeigen, Leibnitz mit 253 sowie Hartberg-Fürstenfeld mit 180 Betrieben. Auch in Graz-Umgebung, Weiz und Deutschlandsberg wurden zahlreiche Betriebe angezeigt.

Kritik an Vollspaltenböden

Im Mittelpunkt der Kritik stehen sogenannte Vollspaltenböden. Laut VGT seien diese „steinhart“ und durch scharfkantige Spalten geprägt. Außerdem würden die Tiere auf engem Raum gehalten. Der Verein argumentiert, dass Schweine auf solchen Böden keinen ausreichend angenehmen und sauberen Liegebereich hätten. Genau dieser sei jedoch in der 1. Tierhaltungsverordnung vorgeschrieben.

„Diese Gesetzesnorm hat ihren Sinn“

VGT-Obperson Martin Balluch erklärt: „Wenn Schweine keinen angenehmen Liegebereich haben, dann entzünden sich ihre Gelenke, wie bei 92 % (!) der Tiere auf Vollspaltenboden, und sie bekommen unangenehme Liegeschwielen.“ Auch das Verhalten der Tiere leide laut Balluch unter den Bedingungen: „Wenn sie nicht wenigstens gleichzeitig entspannt nebeneinander schlafen können, dann werden sie gereizt und neurotisch und beißen sich in Ohren und Schwänze.“

Kritik an Behörden

Der VGT kritisiert außerdem die aus seiner Sicht geringe Zahl an bisherigen Verfahren wegen Verstößen gegen die gesetzliche Regelung. Österreichweit habe es seit 2022 laut Verein nur 33 Strafverfahren gegeben. „Diese Gesetzesnorm hat also ihren Sinn, sie will Schweine vor den allerschlimmsten Auswüchsen der Tierindustrie schützen und ihnen wenigstens ein Minimum an Lebensqualität bieten“, so Balluch. Deshalb sei die große Anzeigenaktion notwendig gewesen.