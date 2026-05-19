Mann wollte kippendes Gerät mit Muskelkraft stoppen – verletzt

Ein 46-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Feldbach verletzt. Der Mann wollte eine kippende Feldspritze offenbar mit Muskelkraft abfangen und erlitt dabei Verletzungen am Oberarm und Kopf.

Der 46-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall zunächst in Feldbach versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen.

Der 46-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall zunächst in Feldbach versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen.

Der Angestellte wollte das landwirtschaftliche Gerät gegen 11.30 Uhr mithilfe eines Gabelstaplers und einer montierten Dreipunktvorrichtung transportieren. Beim Anhängen verschob sich die Feldspritze plötzlich und begann zu kippen.

Mann wollte Gerät mit Muskelkraft stoppen

Der 46-Jährige sprang daraufhin vom Gabelstapler und versuchte offenbar, die schwere Maschine mit eigener Kraft abzufangen. Dabei verletzte er sich laut Polizei an einem Abstandhalter des Spritzengestänges am Oberarm. In weiterer Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt zusätzlich eine Kopfverletzung.

Feuerwehr musste Mann befreien

Der Verletzte wurde zunächst vom Notarzt direkt an der Unfallstelle versorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten anschließend Teile der Feldspritze entfernen, um den Mann aus seiner Lage zu befreien. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins LKH Feldbach. Von dort wurde der 46-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Graz geflogen.