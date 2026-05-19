Steirische Ärzte wollen freie Arztwahl statt Überweisungspflicht

Die steirische Ärztekammer spricht sich klar gegen eine Überweisungspflicht aus. Statt verpflichtender Arztwege setzt man auf freiwillig gewählte Vertrauensärzte und die freie Arztwahl für Patientinnen und Patienten.

Die Diskussion um eine mögliche Überweisungspflicht sorgt weiter für Debatten im Gesundheitssystem. Die Ärztekammer für Steiermark spricht sich nun klar dagegen aus und setzt stattdessen auf den sogenannten „steirischen Weg“ mit freiwillig gewählten Vertrauensärzten. Dabei sollen Patientinnen und Patienten selbst entscheiden können, welche Ärztin oder welcher Arzt sie durch das Gesundheitssystem begleitet. Laut Ärztekammer könne das sowohl ein Hausarzt als auch ein Facharzt sein.

„Vertrauen gibt Orientierung“

Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer betont die Bedeutung einer freien Arztwahl. „Vertrauen gibt Orientierung: Vertrauensärztinnen und -ärzte sind häufig Allgemeinmediziner, können aber ebenso Kinderärzte, Internisten oder Gynäkologen sein. Chronisch kranke Menschen finden ihre ärztliche Vertrauensperson oft beim Facharzt. Eine Überweisungspflicht schafft Hürden statt Orientierung“, erklärt Sacherer. Die Ärztekammer sieht in freiwillig gewählten Vertrauensärzten eine bessere Lösung für die Koordination von Behandlungen. Diese könnten Patienten gezielt durchs Gesundheitssystem begleiten und gleichzeitig für eine sinnvolle Lenkung sorgen.

Kritik an verpflichtenden Überweisungen

Deutliche Kritik kommt auch von Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Bayer. „Eine Überweisungspflicht löst kein einziges Problem im Gesundheitssystem, sie schafft neue. Wer dem Patienten den Arzt vorschreibt, greift in eine Beziehung ein, die auf Vertrauen basiert“, sagt Bayer. Er bezeichnet verpflichtende Überweisungen außerdem als Eingriff in das Arzt-Patienten-Verhältnis und warnt vor längeren Wartezeiten sowie zusätzlichen Hürden für Patienten.

Freiwillige Lösungen statt Zwang

Die steirische Ärzteschaft fordert stattdessen Anreize für freiwillige Koordination über einen gewählten „Lotsen-Arzt“. Eine verpflichtende Regelung widerspreche hingegen dem Patientenwohl. „Wer Gesundheitsversorgung ernst nimmt, stärkt die Beziehung und das Vertrauen zwischen Patienten und Arzt – davon profitiert das System nachhaltig“, so Sacherer.