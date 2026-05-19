Pflegenotstand sorgt für politischen Schlagabtausch in der Steiermark

Die Pflegekrise hat am Dienstag für Debatten im steirischen Landtag gesorgt. KPÖ, Grüne und Landesregierung stritten dabei über Personalmangel, mobile Pflege und fehlende langfristige Lösungen für Betroffene und Angehörige.

Die Situation in der Pflege hat am Dienstag, dem 19. Mai, erneut für heftige Diskussionen im steirischen Landtag gesorgt. KPÖ, Grüne und Landesregierung lieferten sich dabei einen Schlagabtausch über Personalmangel, mobile Pflege und fehlende langfristige Lösungen. Auslöser war eine Aktuelle Stunde zum Thema Pflege. Dabei wurde von mehreren Seiten betont, dass die Probleme im Pflegesystem seit Jahren bekannt seien und einzelne Maßnahmen alleine nicht ausreichen würden.

KPÖ fordert „grundlegende politische Entscheidungen“

Die KPÖ sieht die Pflege weiterhin in einer schweren Krise und fordert ein umfassendes Gesamtkonzept statt kurzfristiger Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei ein über 60 Seiten langer „Masterplan der Pflege“, der laut KPÖ gemeinsam mit Beschäftigten aus der Praxis erarbeitet wurde. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler erklärt: „Die Pflege braucht keine weiteren kosmetischen Korrekturen, sondern endlich den Mut zu grundlegenden politischen Entscheidungen.“ Die Partei fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, mehr Unterstützung für Angehörige sowie eine stärkere Absicherung der Versorgung unabhängig von Wohnort oder Einkommen.

©KPÖ KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert in der Pflegepolitik einen grundlegenden Kurswechsel.

Grüne drängen auf mehr mobile Pflege

Auch die Grünen sehen dringenden Handlungsbedarf. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl warnte im Landtag vor wachsendem Druck auf Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte. „Pflege betrifft früher oder später fast jede Familie. Und viele Menschen spüren längst: So wie es derzeit läuft, stößt das System immer öfter an seine Grenzen“, so Krautwaschl. Besonders wichtig seien laut den Grünen mobile Pflegeangebote und Unterstützung zuhause. Kritik übte Krautwaschl außerdem am Umgang des Landes mit dem Bereich Community Nursing.

©Grünen Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl drängt auf mehr mobile Pflege und stärkere Unterstützung für Angehörige.

Krotzer weist Vorwürfe zurück

Für zusätzlichen politischen Streit sorgten Aussagen rund um die mobile Hauskrankenpflege. Der Grazer Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) wies Vorwürfe von ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl entschieden zurück. „Pflegekräfte, Angehörige und Betroffene brauchen Lösungen und keine parteipolitischen Ablenkungsmanöver“, betont Krotzer. Die Herausforderungen würden nicht nur Graz, sondern die gesamte Steiermark betreffen. Krotzer verweist außerdem darauf, dass zentrale Steuerungsinstrumente der mobilen Pflege beim Land liegen würden. „Wenn der zuständige Pflegelandesrat hier Änderungsbedarf sieht, dann ist das seine Verantwortung – nicht die der Städte und Gemeinden“, erklärt der Stadtrat.