Steiermark: Pflegekrise und Sparpläne sorgten für Landtags-Debatten

Im steirischen Landtag ist am Dienstag über Pflege, Budgetkürzungen und die Zukunft von Kunst und Kultur diskutiert worden. KPÖ und Grüne übten dabei scharfe Kritik an der blau-schwarzen Landesregierung.

Im steirischen Landtag ist am Dienstag, dem 19. Mai, über Pflege, Budgetpolitik und mögliche Kürzungen diskutiert worden. Besonders KPÖ und Grüne übten scharfe Kritik an der blau-schwarzen Landesregierung und warfen FPÖ und ÖVP fehlende Lösungen sowie Uneinigkeit vor.

KPÖ machte Pflege zum großen Thema

Die KPÖ rückte in der Landtagssitzung vor allem die Situation in der Pflege in den Mittelpunkt. Bereits vor Sitzungsbeginn verteilte die Partei unter dem Motto „Die Pflege ist sauer“ ihren eigenen Pflegeplan vor dem Landhaus. Kritisiert wurde dabei, dass die Landesregierung trotz angekündigtem „Masterplan Pflege“ bislang keine konkreten Verbesserungen umgesetzt habe. Die KPÖ fordert stattdessen langfristige Lösungen und verweist auf ihren eigenen, mehr als 60 Seiten langen Pflegeplan.

Kritik an „Schuldenrat“

Zusätzlich sorgte ein von Finanzlandesrat Ehrenhöfer eingesetzter Schuldenrat für Diskussionen. Besonders die Einbindung des Gesundheitsökonomen Christian Köck stößt bei der KPÖ auf Kritik. Die Partei spricht von einem möglichen „Beraterskandal 2.0?“ und fordert Aufklärung über dessen Rolle und mögliche Interessenkonflikte. Im Mittelpunkt der Debatte standen dabei auch mögliche Einsparungen im Gesundheits- und Spitalsbereich.

Grüne vermissen gemeinsamen Kurs

Auch die Grünen attackierten die Landesregierung scharf. Budgetsprecher Lambert Schönleitner kritisierte vor allem öffentliche Konflikte innerhalb von FPÖ und ÖVP. „Die Steiermark steht budgetär mit dem Rücken zur Wand – und gleichzeitig liefern sich Landeshauptmann und Finanzlandesrat öffentliche Konflikte“, so Schönleitner. Besonders problematisch sei laut den Grünen, dass die Regierung weiterhin keinen klaren Kurs erkennen lasse. „Wo investieren wir? Wo sparen wir? Wo schaffen wir Spielraum? Auf diese zentralen Fragen bleibt Blau-Schwarz jede Antwort schuldig“, erklärte Schönleitner im Landtag.

©Grüne Grünen-Budgetsprecher Lambert Schönleitner kritisierte im Landtag den fehlenden gemeinsamen Budgetkurs der Landesregierung.

Sorge um Kunst und Kultur

Auch das Kulturbudget wurde erneut zum Streitthema. Hintergrund ist die geplante Abschaffung der ORF-Landesabgabe, durch die laut KPÖ rund 30 Millionen Euro für Kultur und Sport wegfallen könnten. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler warnt vor massiven Folgen für Kunst- und Kulturschaffende. „Kultur ist kein Luxus für wenige, sondern ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens“, betont sie. Die KPÖ fordert deshalb, dass die wegfallenden Mittel im Kulturbudget 2027 vollständig abgesichert werden.