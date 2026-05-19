Steiermark: Nach Wolken folgen Sonne und einzelne Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 20. Mai, zieht am Vormittag zunächst ein Wolkenband über die Steiermark. „Mit der Warmfront ziehen kompakte Wolken durch, aus denen vereinzelt auch ein paar Regentropfen fallen können“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Danach lockert es vorübergehend auf, und die Sonne zeigt sich zeitweise. Mit der Sonneneinstrahlung bilden sich über den Bergen rasch Quellwolken. Ab dem mittleren Nachmittag entstehen vor allem in der nördlichen Obersteiermark sowie im Bereich der Koralpe einzelne gewittrige Regenschauer. In der Nähe der Schauer frischt der Wind spürbar auf. Gegen Abend lockern die Wolken südlich des Alpenhauptkamms wieder zunehmend auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 6 und 10 Grad, am Nachmittag werden 17 bis 23 Grad erreicht.