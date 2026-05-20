Feuer in Langenwang: Brand drohte auf Wald überzugreifen

Mitten in der Nacht rückten Einsatzkräfte zu einem Brand nach Schwöbing bei Langenwang aus. Weil sich die Flammen gefährlich nahe am Wald ausbreiteten, musste rasch reagiert werden. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Das Feuer war in der nähe von einem Wald ausgebrochen, weshalb es wichtig war, dass die Feuerwehr schnell handelte.

Das Feuer war in der nähe von einem Wald ausgebrochen, weshalb es wichtig war, dass die Feuerwehr schnell handelte.

Kurz nach 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langenwang am Dienstagabend zu einem Wiesenbrand nach Schwöbing alarmiert. Bereits während der Anfahrt war klar: Der Einsatz könnte größer werden als zunächst angenommen. Da sich der Brand unmittelbar am Waldrand befand, entschied die Einsatzleitung der FF Langenwang frühzeitig, die Betriebsfeuerwehr Hönigsberg nachzualarmieren.

©FF Langenwang Die Feuerwehren mussten schnell handeln.

Brand nahe am Wald

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Grünschnitthaufen in Brand geraten war. Durch die trockene Umgebung bestand die Gefahr, dass die Flammen auf den angrenzenden Wald übergreifen könnten. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Unter Einsatz von zwei C-Rohren gelang es den Kameradinnen und Kameraden, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

©FF Langenwang Nach einer Stunde hieß es dann schließlich „Brand aus“.

Feuer schnell gelöscht

Gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr Hönigsberg konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach rund einer Stunde hieß es schließlich „Brand aus“. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach dem Ende des Einsatzes rückten die Feuerwehrmitglieder zurück ins Rüsthaus ein. Dort standen noch umfangreiche Nachbereitungsarbeiten an. Die verwendeten Schläuche wurden gereinigt, Fahrzeuge gesäubert und wieder für den nächsten Einsatz vorbereitet.