„Cooles“ Voting: Was ist dein Lieblings-Eissalon?

Es ist wieder so weit. Das Falstaff-Voting für den beliebtesten Eissalon in der Steiermark geht wieder los.

Die Temperaturen steigen langsam und die Lust auf Eis damit auch. Falstaff sucht wieder die beliebtesten Eisdielen der Steiermark. Welcher Salon ist dein persönlicher Favorit?

Jetzt mit Voten

Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Sei es die Eissorte, oder die Freundlichkeit der Ladenbesitzer. Falstaff sucht nun wieder den Favoriten der Eisdielen in der Steiermark. Und du kannst bis zum 29. Mai mitvoten.