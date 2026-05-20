„Cooles“ Voting: Was ist dein Lieblings-Eissalon?
Es ist wieder so weit. Das Falstaff-Voting für den beliebtesten Eissalon in der Steiermark geht wieder los.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die Temperaturen steigen langsam und die Lust auf Eis damit auch. Falstaff sucht wieder die beliebtesten Eisdielen der Steiermark. Welcher Salon ist dein persönlicher Favorit?
Jetzt mit Voten
Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Sei es die Eissorte, oder die Freundlichkeit der Ladenbesitzer. Falstaff sucht nun wieder den Favoriten der Eisdielen in der Steiermark. Und du kannst bis zum 29. Mai mitvoten.
Die Eissalons stehen beim Voting zur Verfügung:
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Die Drogerie Eismanufaktur, Obdach
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Die Eisperle, Graz
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Café Leuchtturm, Schwanberg
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Gelateria Reina, Gleisdorf
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Gelateria Italiana by Luis, Graz
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Gelati Piccolo, Weiz
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Eispavillon Purkarthofer, Fernitz bei Graz
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Il Gelato Di Gianola, Graz
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Eissalon Corso, Bärnbach
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Gelateria Bellissima, Graz