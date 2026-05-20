Oststeirer Alexander Schwab übernimmt Schlüsselrolle im Bauernbund

Alexander Schwab ist seit 18. Mai 2026 Referent für Agrarpolitik und Öffentlichkeitsarbeit im Landesbüro des Bauernbundes und folgt damit Alexander Macek nach, der nach insgesamt 15 Jahren eine neue Aufgabe im Heimatbezirk annimmt und zukünftig die ÖVP-Bezirkspartei in Leibnitz ab 1. September geschäftlich leiten wird. Zudem übernimmt Schwab die Geschäftsführung der Steirischen Jungbauern.

Erfahrener Fachreferent

„Mit Alexander Schwab gewinnen wir einen erfahrenen Fachreferenten, der vielfältige Expertise aus den bisherigen Tätigkeiten im Österreichischen Parlament und der Verbands- und Jugendarbeit mitbringt. Seine politische Kompetenz, sein starkes Netzwerk von Wien bis in den Heimatbezirk sowie seine Erfahrung in den fachlichen Bereichen innerhalb der Land- und Forstwirtschaft werden uns dabei unterstützen, den Steirischen Bauernbund und die Steirischen Jungbauern erfolgreich in der Öffentlichkeit zu positionieren“, so Bauernbund-Obfrau LR ÖR Simone Schmiedtbauer und Bauernbund-Direktor Dipl.-Ing. Bernd Brodtrager.

Gebürtiger Oststeirer

Der gebürtige Oststeirer aus Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bringt umfassende Erfahrung aus dem agrarischen, politischen und gesellschaftlichen Bereich mit. Bereits in seiner Ausbildung setzte Alexander Schwab einen Schwerpunkt im Bereich Landwirtschaft und vertiefte sein Fachwissen durch mehrere beruflichen Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Umfeld. Zuletzt war er als Fachreferent für Landwirtschaft in Wien tätig und sammelte davor als parlamentarischer Mitarbeiter wertvolle Einblicke in die politische Arbeit auf Bundesebene. Durch seine beruflichen Stationen sowie seine praktische Erfahrung kennt er die Herausforderungen bäuerlicher Familienbetriebe ebenso wie politische Entscheidungsprozesse und Interessenvertretung aus erster Hand und verbindet damit fachliche Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für die Anliegen des ländlichen Raums.

„Alles Gute“

Direktor Bernd Brodtrager bedankt sich bei Alexander Macek für dessen langjährigen und engagierten Einsatz: „Alexander Macek hat den Steirischen Bauernbund über viele Jahre hinweg mit seiner politischen Erfahrung mitgestaltet und zum Wohle der Bäuerinnen und Bauern in unserem Land gearbeitet. Besonders in der Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Arbeit mit den Steirischen Jungbauern hat er wichtige Akzente gesetzt. Für seine neue Aufgabe in der ÖVP-Bezirksparteileitung Leibnitz wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“