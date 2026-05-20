Wirtschaftsgebäude in Flammen: Großeinsatz für 50 Floriani

Am Dienstag kam es zu Mittag im Bezirk Deutschlandsberg zu einem Großbrand. Rund 50 Floriani waren im Einsatz,

Im Bezirk Deutschlandsberg mussten fünf Feuerwehren am Dienstag, 19. Mai 2026, gegen einen großen Brand ankämpfen. In Neuberg (Gemeinde St. Stefan ob Stainz) stand ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Ein Nachbar bemerkte gegen 11.30 Uhr Flammen und Rauch aufsteigen und alarmierte die Einsatzkräfte. Fünf Feuerwehren standen daraufhin mit rund 50 Kräften im Löscheinsatz.

Brand aus der Ferne sichtbar

Schon bei der Anfahrt war der Brand aus der Ferne deutlich sichtbar, schilderte Einsatzleiter und Bürgermeister HBI a. D. Stephan Oswald von der Feuerwehr St. Stefan ob Stainz. Am Einsatzort wurde nach einer ersten Lageerkundung umgehend mit dem Schutz eines angrenzenden Nebengebäudes begonnen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Parallel dazu bekämpften die Einsatzkräfte den Brand des Wirtschaftsgebäudes.

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Übergreifen konnte verhindert werden

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen sowohl auf das Nebengebäude als auch auf ein nahegelegenes Waldstück erfolgreich verhindert werden. Verletzte gab es zum Glück keine, da bei der Alarmierung zunächst noch unklar war, ob Menschen in Gefahr waren. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache werden ermittelt.