Bis zu 28 Grad: Das Pfingst-Wetter wird sommerlich und heiß

Nicht mehr lange und das Pfingstwochenende ist da. Viele haben dann eine verlängertes Wochenende vor sich. Und die Steirer dürfen sich freuen, denn die Wetterprognose steht im Zeichen des Sonnenscheins.

Die Wochenmitte in der Steiermark

Während in der westlichen Obersteiermark gegen Mittwochmittag die Wolken zum Teil recht dicht werden, sind überall sonst kurze Sonnenfenster möglich. Allerdings entstehen im Bergland ein paar Regenschauer. Im Lauf des Nachmittags werden die sonnigen Phasen länger. Zu Beginn des Tages liegen die Temperaturen heute bei 4 bis 11 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad. In der Obersteiermark kommt mäßiger Nordwestwind auf.

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Donnerstag ist noch unbeständig

Der Donnerstag präsentiert sich in der Steiermark noch unbeständig und windig: Eine lebhafte Nordwestströmung sorgt vor allem an der Alpennordseite für dichte Wolkenfelder und vereinzelte Regenschauer. Südlich des Alpenhauptkamms verläuft der Tag freundlicher mit einem ständigen Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei die Temperaturen je nach Region zwischen 17 und 25 Grad erreichen. „Am Freitag setzt sich schließlich strahlender Sonnenschein durch. Nach einem oft wolkenlosen Start tauchen am Nachmittag lediglich harmlose Quellwolken auf, das Regenrisiko bleibt jedoch minimal“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Bei nachlassendem Wind steigen die Temperaturen spürbar an und erreichen sommerliche Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Das Pfingstwochenende in der Steiermark

Am Samstag sorgt hoher Luftdruck für sehr sonnige Verhältnisse und über weite Strecken auch einen wolkenarmen Himmel. Nur am Nachmittag zeigen sich etwas mehr Quellwolken, und im Bergland könnte es den einen oder anderen kurzen Regenschauer geben. Der Wind weht am Vormittag weitgehend schwach, am Nachmittag kommt aber neuerlich mäßiger, in der Oststeiermark auch lebhafter Wind aus östlichen Richtungen auf. Nach Frühwerten zwischen 7 und 12 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 23 bis 27 Grad. Wolkenlos ist der Himmel am Sonntagmorgen, für mehrere Stunden scheint daher die Sonne in der ganzen Steiermark ungetrübt. Ab Mittag tauchen die bereits vertrauten Quellwolken auf, im Bergland steigt am Nachmittag die Schauerbereitschaft etwas an. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Richtungen um Nordost. In der Früh hat es zwischen 8 und 14 Grad, am Nachmittag zwischen 23 und 28 Grad.



