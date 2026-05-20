Ein Jahr nach Grazer Amoklauf: Protestmarsch gegen Therapie-Notstand

Am 10. Juni 2025 starben in Graz neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin. Der Amoklauf ist bald ein Jahr her, sorgt aber immer noch für Fassungslosigkeit.

Es war ein Tag, der die Steiermark und ganz Österreich erschütterte: Am 10. Juni 2025 verloren in Graz neun Kinder und eine Lehrerin ihr Leben. Während die Politik damals „lückenlose Aufklärung“ und „umfassende Maßnahmen“ versprach, zeichnet die Realität ein Jahr später ein ernüchterndes Bild, heißt es in einer Aussendung. Die Bürgerbewegung „Echte Reformen nach Graz“, die mittlerweile von fast 49.000 Stimmen unterstützt wird, schlägt nun erneut Alarm.

„Eklatante Unterversorgung“

Hintergrund der Kritik ist unter anderem ein Bericht des Rechnungshofes vom August 2025. Dieser bestätigte offiziell, was betroffene Familien seit langem spüren: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Österreich ist massiv unterversorgt. Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz bei Kassenärzten liegen im Schnitt bei 90 Tagen; auf stationäre Plätze müssen Kinder und Jugendliche sogar vier bis sechs Monate warten. „Strategien sind vorhanden, jedoch fehlt es an der Umsetzung“, zitieren die Initiatoren den Rechnungshof. Trotz der Tatsache, dass bereits vor der Pandemie fast jeder vierte Jugendliche Anzeichen einer psychischen Erkrankung zeigte, kommt auf einen Schulpsychologen nach wie vor eine Betreuungsquote von mehreren tausend Schülern.

200 Kilometer für die psychische Gesundheit

Um den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen und die „verstaubten Versprechen“ einzufordern, startet die Bewegung am 27. August 2026 den „Sternenmarsch 2026“. Die Route führt in elf Etappen über 200 Kilometer von Graz direkt nach Wien. „Wir gehen, weil unsere Kinder nicht länger warten können“, betont Dominik Egger von der Bewegung. Die Aktion ist als Mitmach-Projekt konzipiert: Unterstützer sind aufgerufen, einzelne Kilometer mitzuwandern, Verpflegung an der Strecke bereitzustellen oder Übernachtungsmöglichkeiten für die Marschierenden anzubieten.

Der Zeitplan des Protests

Der Marsch endet nach elf Tagen am 6. September 2026 mit einer großen Schlusskundgebung in der Bundeshauptstadt. Die Organisatoren koordinieren die Logistik, Treffpunkte und Unterstützungsmöglichkeiten über Online-Anmeldeformulare sowie Echtzeit-Gruppen auf WhatsApp und Signal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:43 Uhr aktualisiert