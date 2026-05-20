Schopp-Comeback: Hartberg setzt erneut auf bekannten Trainer

Der TSV Hartberg setzt erneut auf einen bekannten Namen: Markus Schopp übernimmt beim Bundesligisten wieder das Traineramt und soll gemeinsam mit dem Klub den erfolgreichen Weg fortsetzen.

Der TSV Egger Glas Hartberg holt Markus Schopp zurück an die Seitenlinie. Der 52-Jährige übernimmt beim Fußball-Bundesligisten künftig wieder die Rolle des Cheftrainers und wird zusätzlich als Technischer Direktor tätig sein. Für den Grazer ist es bereits die dritte Amtszeit in der Oststeiermark.

Rückkehr zu vertrautem Umfeld

Schopp prägte die sportliche Entwicklung der Hartberger in den vergangenen Jahren entscheidend mit. Bereits zwischen 2018 und 2021 führte er den Klub in die Meistergruppe und schaffte über das Europa-League-Play-off sogar den Sprung auf die internationale Bühne. Auch während seiner zweiten Station beim TSV, die von Ende 2022 bis Herbst 2024 dauerte, stellte sich sportlicher Erfolg ein. In der Saison 2023/24 erreichte Hartberg erneut Rang fünf in der Meistergruppe und verbuchte die bislang stärkste Punkteausbeute der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Nun folgt das nächste Kapitel: Schopp unterschreibt langfristig und übernimmt erneut Verantwortung beim TSV.

Fokus auf junge österreichische Spieler

Der neue Cheftrainer betont vor allem die gemeinsame sportliche Ausrichtung mit dem Verein. „Es erwartet mich in Hartberg erneut eine reizvolle Aufgabe“, erklärt Schopp. Besonders wichtig sei für ihn gewesen, dass die Vorstellungen über die künftige Entwicklung übereinstimmen. Der Fokus liege darauf, verstärkt auf heimische Talente und österreichische Spieler zu setzen. Außerdem hebt Schopp hervor, dass Hartberg in den vergangenen Jahren für viele Profis ideale Bedingungen geschaffen habe, um sich sportlich weiterzuentwickeln.

Vereinsführung zeigt sich überzeugt

Auch die Klubspitze begrüßt die Rückkehr des 52-Jährigen mit großer Freude. Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr bezeichnet Schopp als „Wunschkandidaten“. Dieser habe die Bundesliga-Erfolgsgeschichte des Vereins bereits über viele Jahre wesentlich mitgestaltet. Korherr sieht großes Potenzial im aktuellen Kader und ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam erfolgreich fortgesetzt werden kann. Besonders die Erfahrung, Leidenschaft und genaue Kenntnis des Vereins sprechen aus Sicht der Verantwortlichen klar für Schopp.

„Besondere Verbundenheit“ mit dem Verein

Präsidentin Brigitte Annerl spricht von einer engen Beziehung zwischen Trainer und Klub. Dass Schopp bereits zum dritten Mal Verantwortung in Hartberg übernimmt, sei für sie Ausdruck einer besonderen Verbundenheit. Sie schätze vor allem seine klare Linie, seine Leidenschaft für den Fußball und seine Identifikation mit dem Verein. Annerl ist überzeugt, dass Schopp der Mannschaft neue Impulse geben und den erfolgreichen Weg des TSV weiterführen kann.