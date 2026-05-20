Job-Angst an Unis: Jede fünfte Stelle in Graz und Leoben wackelt

„Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag am Herzen der Wissensregion Steiermark. Wenn diese Kürzungen kommen, verlieren wir Spitzenforschung, verlängern Studien, verlieren junge Talente und gefährden Wohlstand und Innovationskraft der gesamten Region“, erklären die steirischen Rektoren und Rektorinnen unisono..

„Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag am Herzen der Wissensregion Steiermark. Wenn diese Kürzungen kommen, verlieren wir Spitzenforschung, verlängern Studien, verlieren junge Talente und gefährden Wohlstand und Innovationskraft der gesamten Region“, erklären die steirischen Rektoren und Rektorinnen unisono..

Die angekündigten Milliardenkürzungen bei den Universitäten gefährden den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Steiermark massiv, der mit einer Forschungsquote von 5,31 Prozent für mehr als ein Fünftel der gesamten Forschungs- und Entwicklungsleistungen Österreichs verantwortlich ist. Ein Viertel davon kommt von den öffentlichen Hochschulen. Mit dem zu erwartenden historischen Rückschritt wird es nicht möglich sein, diesen europaweiten Spitzenplatz zu halten.

„Kahlschlag am Herzen“

„Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag am Herzen der Wissensregion Steiermark. Wenn diese Kürzungen kommen, verlieren wir Spitzenforschung, verlängern Studien, verlieren junge Talente und gefährden Wohlstand und Innovationskraft der gesamten Region“, erklären die steirischen Rektoren und Rektorinnen unisono. Das Unibudget der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode 2025 bis 2027 beträgt 16,5 Milliarden Euro. Um den Status quo der österreichischen Forschungslandschaft aufrechtzuerhalten, wurde für die Jahre 2028 bis 2030 ein Finanzierungsbedarf von rund 18 Milliarden Euro berechnet. Die Regierung plant jedoch, das Unibudget im Vergleich zur laufenden Periode um eine Milliarde Euro auf 15,5 Milliarden Euro zu kürzen. Diese Budgetpolitik bringt nicht nur einen Rückschritt in der Ausbildung dringend gebrauchter Fachkräfte, sie ist auch eine folgenschwere Bremse für exzellente Forschung und die Entwicklung neuer Technologien und Innovationen.

Rund ein Fünftel könnte den Job verlieren

Was es bedeutet, wenn Universitäten 2,5 Milliarden Euro fehlen, hat die Universitätskonferenz klar vorgerechnet: Es bedeutet eine Kürzung um rund 20 Prozent des Personals, damit kann jede fünfte Person nicht mehr beschäftigt werden. Das würde vor allem Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen treffen, die aktuell in befristeten Anstellungsverhältnissen beschäftigt sind.

Finanzierungslücke trifft Steiermark empfindlich

Für die Steiermark bedeutet das, dass mehrere tausend junge Expertinnen und Experten ihren Job verlieren und vermutlich das Land verlassen werden. Denn sie haben hier eine Top-Ausbildung bekommen, die weltweit gefragt ist. Wenn 500 Millionen Euro den steirischen Universitäten in Graz und Leoben gestrichen werden, wird das vor allem für Studierende in der Steiermark und insbesondere in Graz intensive Auswirkungen haben. Ohne den wissenschaftlichen Nachwuchs wird das aktuelle Angebot an Lehrveranstaltungen nicht gehalten werden können. Das bedeutet, dass Studierende sich auf Wartelisten und einen späteren Studienabschluss einstellen werden müssen. Und das schadet dem Wirtschaftsraum Steiermark und Kärnten.

Verlieren Unis ihr Ansehen`?

Aber nicht nur die Steiermark, sondern auch Graz wird als Universitäts- und Kulturstadt an Ansehen verlieren. Denn die Universitäten sind maßgebliche Arbeitgeber und tragen zur Wertschöpfung und zum Lebensgefühl in Graz bei. Wenn die Universitäten gezwungen werden, ihr Angebot an Ausbildung und Forschung zu kürzen, sinkt auch die Attraktivität der Stadt für junge Menschen und renommierte Fachkräfte aus dem Ausland.