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Bluttat in der Steiermark: Mann (64) soll Ehefrau erschossen haben
Am Mittwochnachmittag, dem 20. Mai 2026, dürfte es in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) in der Steiermark zu einer Gewalttat gekommen sein. Ermittlungen laufen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein 64-Jähriger aus Gersdorf an der Feistritz steht im Verdacht, seine 59-Jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen zu haben. Der Tatverdächtigte wurde noch am Tatort festgenommen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.
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