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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Absperrband der Polizei.
Ein 64-Jähriger steht in Verdacht, seine Ehefrau erschossen zu haben.
Weiz
20/05/2026
Mordalarm?
Eilmeldung

Bluttat in der Steiermark: Mann (64) soll Ehefrau erschossen haben

Am Mittwochnachmittag, dem 20. Mai 2026, dürfte es in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) in der Steiermark zu einer Gewalttat gekommen sein. Ermittlungen laufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(44 Wörter)
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Ein 64-Jähriger aus Gersdorf an der Feistritz steht im Verdacht, seine 59-Jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen zu haben. Der Tatverdächtigte wurde noch am Tatort festgenommen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

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