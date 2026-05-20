Unfall: Jugendliche bei Kollision teils schwer verletzt

Am Mittwochmorgen, 20. Mai 2026, kam es zu einem Verkehrsunfall in Feldbach in der Südoststeiermark, bei dem eine 16-jährige Mopedlenkerin schwer verletzt wurde.

Gegen 7.36 Uhr kam es auf der L242 bei Straßenkilometer 6,000 zu einer Kollision zwischen einem Moped und einem Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin auf der L242 von Edersgraben kommend in Fahrtrichtung Feldbach. Zur gleichen Zeit lenkte eine 55-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark ihren Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Zuge eines Rechtsabbiegevorganges dürfte die 16-jährige Mopedlenkerin über die Fahrbahnmitte geraten sein und mit ihrer Hand den Außenspiegel des entgegenkommenden Wagen touchiert haben.

Jugendliche verletzt

Die 16-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand, ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die 55-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die beiden Jugendlichen wurden in das LKH Oststeiermark Standort Feldbach gebracht und ambulant behandelt.