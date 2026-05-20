Neue Details zur Bluttat: Mann soll Tat am Telefon gestanden haben

Nach der Bluttat in der Steiermark gab die Polizei nun neue Details bekannt: Der Verdächtige soll die Tat einer Verwandten am Telefon gestanden haben.

Wie berichtet, ermittelt die Polizei in der Steiermark wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts am Mittwoch, den 20. Mai. In einem abgelegenen Waldgebiet in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz soll ein 64-jähriger Mann am Mittwochnachmittag seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr getötet haben. Der Einsatz wurde um ca. 16 Uhr ausgelöst, der Verdächtige wurde wenig später von Einsatzkräften festgenommen. Nun gab die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten nähere Informationen bekannt.

Verwandte angerufen und gestanden

Laut Pressesprecher Fritz Grundnig befindet sich der Tatort in einem abgelegenen Waldgebiet in Gersdorf. „Dort ist ein älterer Bauernhof mit einer ganz schmalen, engen und steilen Zufahrtsstraße“, so Grundnig gegenüber 5 Minuten. Ausgelöst wurde der Einsatz durch den Anruf einer Verwandten des 64-Jährigen: Wie Grundnig erklärt, soll der Mann nach der Tat diese Verwandte kontaktiert und ihr gegenüber die Tat gestanden haben. Diese reagierte sofort und verständigte die Behörden.

Verhandlungsgruppe stellte Kontakt her

Neben der Polizei stand wegen des Einsatzes einer Schusswaffe auch das Einsatzkommando Cobra im Einsatz. Auch die Verhandlungsgruppe war vor Ort: „Die Verhandlungsgruppe tritt mit Tätern in Kontakt und überredet sie zur Aufgabe. Das hat auch in diesem Fall gut funktioniert“, schildert Grundnig. Dadurch konnte Kontakt zu dem Mann hergestellt werden, der sich ohne widerstandlos festnehmen ließ. Der Bereich rund um den Tatort bleibt vorerst abgesperrt. Aktuell sind laut Grundig auch Spurensicherer, Mordermittler, Gerichtsmediziner sowie die Staatsanwaltschaft am Tatort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.