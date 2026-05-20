Horror-Moment auf der Weide: Landwirt (40) von Stier angegriffen

Am Mittwochnachmittag, dem 20. Mai 2026, kam es zu einem Arbeitsunfall in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark, bei dem ein 40-jähriger Landwirt Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Gegen 15.40 Uhr wollte ein 40-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ersten Ermittlungen zufolge eine Kuhherde von der Weide in den Stall treiben. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Stier, der sich in der Rinderherde befand, aggressiv geworden sein und griff den Landwirt an. Dabei dürfte der Stier den 40-Jährigen niedergestoßen und etwa zehn bis 15 Meter mitgeschleift haben.

Landwirt wurde ins Krankenhaus geflogen

Der Mann konnte sich schließlich aus eigener Kraft unter dem elektrischen Weidezaun auf eine angrenzende Wiese retten und die Rettungskette in Gang setzen. Der Landwirt wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz geflogen.