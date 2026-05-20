Nordwestströmung bringt gemischtes Wetter

Am Donnerstag sorgt eine Nordwestströmung in Österreich für wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken, etwas Regen im Norden und sonnigen Phasen im Süden. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu knapp 25 Grad.

„Mit einer lebhaften Nordwestströmung stauen sich am Donnerstag entlang der Alpennordseite immer wieder dichte Wolken, und stellenweise regnet es auch noch leicht. Im Tagesverlauf gibt es aber auch größere Sonnenfenster. Südlich des Hauptkamms gibt es nach einem oft sonnigen Start tagsüber einen beständigen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken, es bleibt aber durchwegs trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen betragen zwischen 7 Grad im Oberen Murtal und 14 Grad im Raum Hartberg, die Höchstwerte bewegen sich von Nord nach Süd zwischen 17 und knapp 25 Grad.