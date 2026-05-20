Schock bei Einkaufszentrum: Mann (35) fällt mehrere Meter in die Tiefe

AM Mittwochmittag, dem 20. Mai 2026, kam es zu einem Arbeitsunfall in Gleisdorf (Weiz) in der Steiermark, bei dem ein 35-Jähriger Arbeiter aus Graz schwer verletzt wurde.

Gegen 12.16 Uhr kam es zu einem Arbeitsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 35-jähriger Arbeiter aus Graz mit Reinigungsarbeiten an der Fassade eines Einkaufszentrums beschäftigt. Dabei dürfte er, ohne entsprechende Sicherungsvorrichtung, ein Glasdach betreten haben. In weiterer Folge ging ein Glaselement zu Bruch, woraufhin der Mann aus einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern auf den darunterliegenden Asphaltboden stürzte. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in das LKH Graz geflogen.