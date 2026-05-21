Österreich-Ranking: Dieser steirische See ist besonders beliebt

Urlaub in Österreich boomt weiter und gerade Seenregionen erleben aktuell einen regelrechten Höhenflug. Eine neue Auswertung des Magazins Holidu der beliebtesten Seen Österreichs zeigt jetzt: Auch die Steiermark spielt ganz vorne mit. Der Altausseer See schaffte es im aktuellen Österreich-Ranking der beliebtesten Seen auf Platz fünf und gehört damit offiziell zu den Top-Urlaubszielen des Landes.

Urlaub in Österreich wird immer beliebter

Steigende Flugpreise, hohe Reisekosten und der Wunsch nach Urlaub in der Nähe sorgen dafür, dass immer mehr Menschen ihre Ferien in Österreich verbringen. Besonders gefragt sind Regionen mit Natur, Bergen und Badeseen. Genau davon profitiert auch die Steiermark. Der Altausseer See überzeugte im Ranking mit seiner Landschaft, der Wasserqualität und den positiven Bewertungen von Urlaubern und Ausflugsgästen.

Postkartenmotiv mitten in der Steiermark

Eingebettet in die Kulisse des Toten Gebirges gilt der Altausseer See seit Jahren als eines der bekanntesten Naturmotive Österreichs. Türkisblaues Wasser, Wanderwege direkt am Ufer und die alpine Umgebung ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. Im Ranking landete der steirische See damit noch vor vielen bekannten Urlaubsorten. Besonders stark vertreten war insgesamt das Salzkammergut. Gleich mehrere Seen aus der Region schafften es unter die besten Plätze Österreichs. Ein weiterer Grund für den Trend zum Urlaub am See dürfte die ausgezeichnete Wasserqualität sein. Laut aktuellem EU-Bericht erhielten 95,8 Prozent der österreichischen Badegewässer die Bestnote „ausgezeichnet“. Damit liegt Österreich europaweit auf Platz vier.

Kärnten ebenfalls im Fokus

Auch Kärnten findet im Ranking eine besondere Erwähnung: Der Klopeiner See gilt offiziell als wärmster Badesee Europas und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Badegäste an. Mit Temperaturen von bis zu 28 Grad zählt er vor allem bei Familien zu den beliebtesten Sommerzielen Österreichs.