Nach Bluttat in der Steiermark: Ehemann soll Suizid versucht haben

Nach der tödlichen Bluttat laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nun wurden neue Details zum Einsatz bekannt: Der tatverdächtige 64-Jährige hat Verletzungen nach einem mutmaßlichen Suizidversuch aufgewiesen.

Wie die Polizei nun mitteilt, wies der Mann offensichtliche Verletzungen auf, die laut bisherigen Erkenntnissen auf einen mutmaßlichen Suizidversuch zurückzuführen sein dürften.

Wie die Polizei nun mitteilt, wies der Mann offensichtliche Verletzungen auf, die laut bisherigen Erkenntnissen auf einen mutmaßlichen Suizidversuch zurückzuführen sein dürften.

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz, 5 Minuten hat berichtet, sind nun weitere Details zum Polizeieinsatz bekannt geworden. Wie bereits berichtet, steht ein 64-jähriger Mann im Verdacht, seine 59-jährige Ehefrau mit einer Langwaffe getötet zu haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark laufen weiterhin.

Verwandte alarmierten Polizei

Ausgelöst wurde der Großeinsatz am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr. Laut Polizei hatte der Mann Verwandte kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass er seine Ehefrau erschossen habe. Gleichzeitig soll er angekündigt haben, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Die Angehörigen verständigten daraufhin umgehend die Polizei.

Cobra und Verhandlungsgruppe im Einsatz

Wegen der möglichen Gefährdungslage standen neben örtlichen Polizeistreifen auch das Einsatzkommando Cobra sowie die Verhandlungsgruppe Süd im Einsatz. Den Spezialkräften gelang es schließlich, Kontakt mit dem 64-Jährigen herzustellen. Der Mann wurde aufgefordert, das abgelegene Einfamilienhaus ohne Waffe zu verlassen. Kurz darauf konnte er widerstandslos festgenommen werden.

Verdächtiger derzeit nicht vernehmungsfähig

Wie die Polizei nun mitteilt, wies der Mann offensichtliche Verletzungen auf, die laut bisherigen Erkenntnissen auf einen mutmaßlichen Suizidversuch zurückzuführen sein dürften. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ist derzeit nicht vernehmungsfähig.

Tat dürfte bereits am Sonntag passiert sein

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat bereits am Sonntag, dem 17. Mai 2026, ereignet haben. Das Opfer wurde im Einfamilienhaus entdeckt. Am Tatort stellten Ermittler zudem die mutmaßliche Tatwaffe sicher, ein Kleinkalibergewehr, das der Verdächtige laut Polizei offenbar illegal besessen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete inzwischen die Obduktion der 59-Jährigen an. Zusätzlich wurde ein Sachverständiger für Schusswaffen beigezogen. Das genaue Tatmotiv ist weiterhin unklar. Auch die Spurensicherung am Tatort ist noch nicht abgeschlossen.