Nach Pfingsten: Steiermark schafft letzten Luft-100er auf der A2 ab

Auf der A2 bei Graz endet nach Pfingsten ein Kapitel, das jahrelang für Diskussionen sorgte: Der letzte sogenannte Luft-100er wird abgeschafft. Für Autofahrer ändert sich damit einiges.

Ab 26. Mai verschwindet auf der A2 zwischen Graz-Ost und Graz-West der letzte sogenannte Luft-100er in der Steiermark. Das Land ersetzt die bisherige Geschwindigkeitsregelung nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) durch eine klassische Tempo-100-Verordnung nach der Straßenverkehrsordnung. Für viele Autofahrer klingt das zunächst nach einer Lockerung. Tatsächlich bleibt das Tempolimit aber weiterhin bestehen.

Tempo bleibt gleich, rechtlich ändert sich aber vieles

Bislang galt auf dem Abschnitt bei Feldkirchen ein sogenannter IG-L-100er. Dieser wurde ursprünglich eingeführt, um die Belastung durch Stickstoffdioxid und andere Schadstoffe zu reduzieren. Künftig bleibt dort zwar weiterhin Tempo 100 bestehen, allerdings nicht mehr als Luftschutzmaßnahme, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Unterschied hat vor allem für E-Autos Folgen: Sie durften im bisherigen IG-L-Bereich teilweise mit bis zu 130 km/h fahren. Damit ist nach der Umstellung Schluss, künftig gilt Tempo 100 für alle Fahrzeuge gleichermaßen.

Warum der Luft-100er jetzt fällt

Laut dem Land Steiermark seien die entscheidenden Luftschadstoffwerte mittlerweile deutlich gesunken. Besonders die Stickstoffdioxid-Belastung habe sich in den vergangenen Jahren verbessert. Als Gründe werden modernere Motoren und der steigende Anteil von Elektroautos genannt. Die Landesregierung argumentiert deshalb, dass die rechtliche Grundlage für den bisherigen Luft-100er nicht mehr gegeben sei. Ganz unumstritten ist die Änderung allerdings nicht. Vor allem in Feldkirchen bei Graz gibt es Sorgen, dass Anrainer künftig stärker unter Verkehrslärm leiden könnten. Die Gemeinde hatte sich zuletzt klar gegen eine mögliche Aufhebung des Tempolimits ausgesprochen und sogar eine Petition gestartet. Besonders sensibel sei die Lage laut Gemeinde wegen Wohngebieten, Schulen und medizinischen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn.

Bauarbeiten sorgen derzeit ohnehin für niedrigere Limits

Autofahrer merken von der Änderung aktuell ohnehin wenig. Wegen laufender Bauarbeiten im Bereich der Murbrücke gelten abschnittsweise derzeit sogar Tempo 80 beziehungsweise Tempo 60. Trotzdem markiert die Entscheidung einen symbolischen Schritt: Mit dem Ende des letzten IG-L-Abschnitts verschwindet der Luft-100er auf steirischen Autobahnen endgültig.