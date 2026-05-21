„Nur Kirchen anschauen“: 35-Jähriger fischte Geld aus Opferstöcken

Mehrere Kirchen in der Steiermark wurden zum Ziel eines ungewöhnlichen Diebstahls: Ein 35-Jähriger soll mit doppelseitigem Klebeband Geld aus Opferstöcken geholt haben. Nun stand der Mann vor Gericht.

Ein 35-jähriger Mann musste sich am Landesgericht Graz wegen mehrerer Diebstähle in steirischen Kirchen verantworten. Laut Anklage soll er in Hartberg, Weiz und St. Marein bei Graz Geld aus Opferstöcken gestohlen haben. Dabei ging der Angeklagte laut Ermittlungen mit einer einfachen, aber effektiven Methode vor.

Mit Klebeband an Münzen gekommen

Vor Gericht schilderte der Mann, wie er das Geld aus den Opferstöcken geholt haben soll. Dafür verwendete er ein Metallstück, auf dem doppelseitiges Klebeband befestigt gewesen sein dürfte, so aus Medienberichten. Dieses führte er in die Opferstöcke ein, sodass Münzen daran haften blieben. Das gestohlene Geld transportierte er laut eigenen Angaben anschließend in einem Gürtel mit verstecktem Fach. Bei einem der Diebstähle wurde der Mann sogar gefilmt.

Kirchen wegen Architektur besucht

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, ursprünglich wegen der Architektur und zum Reisen nach Österreich gekommen zu sein. Teilweise bestritt er einzelne Vorwürfe, räumte aber ein, Geld aus Opferstöcken genommen zu haben. Als Motiv nannte der 35-Jährige Geldprobleme. Seine Ersparnisse seien während der Reise aufgebraucht gewesen. Das Gericht sprach den Mann schließlich wegen gewerbsmäßig schweren Diebstahls schuldig. Verhängt wurde eine zwölfmonatige Haftstrafe, davon drei Monate unbedingt. Das Urteil nahm der Angeklagte an.