Einbruchsversuch: Hausbesitzer verfolgte Täter und lotse Polizei hin

Ein Hausbesitzer hat am Mittwochabend in Leibnitz offenbar einen Einbruch verhindert. Nachdem drei Männer versucht haben sollen, in sein Wohnhaus einzudringen, verfolgte er die Verdächtigen und hielt Kontakt mit der Polizei.

In Leibnitz konnten Mittwochabend drei mutmaßliche Einbrecher nach einem versuchten Wohnhauseinbruch festgenommen werden. Ausschlaggebend dafür war das schnelle Handeln eines 63-jährigen Hausbesitzers. Der Mann bemerkte laut Polizei gegen 17.30 Uhr verdächtige Geräusche an seinem Einfamilienhaus.

Männer läuteten zuerst an der Haustür

Wie die Ermittler berichten, sollen die drei Verdächtigen zunächst an der Haustür geläutet haben. Der Bewohner öffnete jedoch nicht. Kurze Zeit später hörte der 63-Jährige Einbruchsgeräusche aus dem hinteren Bereich des Hauses. Dort sollen die Männer versucht haben, die Hintertür aufzubrechen. Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie zu Fuß. Der Hausbesitzer reagierte geistesgegenwärtig: Er nahm unauffällig die Verfolgung auf und informierte gleichzeitig laufend die Polizei über den Standort der Männer. Dadurch konnten Einsatzkräfte die Verdächtigen kurze Zeit später anhalten und festnehmen.

Umfangreiches Einbruchswerkzeug sichergestellt

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um drei Männer im Alter von 51, 52 und 53 Jahren. Im Zuge der Durchsuchungen stellten Polizisten mehrere Werkzeuge sicher, darunter einen Geißfuß, Bolzenschneider, Glasschneider sowie Handschuhe und weiteres Einbruchswerkzeug. Die drei Männer wurden festgenommen. Ob sie möglicherweise noch für weitere Einbrüche infrage kommen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.