Große Suchaktion in der Steiermark: Vermisste Frau gefunden

Stundenlang wurde in der Steiermark nach einer vermissten 91-Jährigen gesucht. Einsatzkräfte, Suchhunde und Drohnen standen im Einsatz. Am Nachmittag dann die Erleichterung: Die Frau wurde lebend in einem Waldstück entdeckt.

Eine großangelegte Suchaktion hielt Einsatzkräfte am Mittwoch in Dechantskirchen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in Atem. Eine 91-jährige Frau galt seit Dienstagabend als abgängig. Am Mittwochnachmittag konnte die Seniorin schließlich lebend in einem Waldstück in Schlag bei Thalberg gefunden werden.

Tochter meldete Frau als vermisst

Die Tochter der 91-Jährigen verständigte gegen 10.30 Uhr die Polizei, nachdem ihre Mutter verschwunden war. Daraufhin starteten umfangreiche Suchmaßnahmen. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch Polizeidiensthunde, Feuerwehren, Drohnenteams, Suchhundestaffeln sowie die Rettungshundebrigade im Einsatz. Zusätzlich unterstützten Polizeischüler und weitere Helfer die Suche.

Hinweise führten in Waldstück

Im Laufe des Einsatzes wurde das Suchgebiet nach mehreren Hinweisen erweitert. Schließlich führten Informationen von drei Zivilpersonen die Einsatzkräfte in ein Waldstück bei Schlag. Dort konnte die vermisste Frau gegen 16.13 Uhr mithilfe einer Feuerwehrdrohne entdeckt werden. Die 91-Jährige war laut Einsatzkräften ansprechbar, klagte jedoch über Schmerzen im Hüftbereich. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde die Frau ins LKH Vorau gebracht. Für die zahlreichen Einsatzkräfte endete die stundenlange Suche damit schließlich mit einer erleichternden Nachricht.